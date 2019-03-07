وزيرة الثقافة تصل البحيرة لافتتاح معرض دمنهور الرابع للكتاب

استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ظهر اليوم الخميس، إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وذلك بمجمع دمنهور الثقافي بحضور الدكتورة نهال بلبع – نائب المحافظ والدكتور هيثم الحاج على - رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض – رئيس هيئة قصور الثقافة وأحمد درويش، رئيس اقليم غرب وسط الدلتا الثقافي، في إطار افتتاح معرض دمنهور الرابع للكتاب بمكتبة دمنهور العامة.



ومن المقرر بدء مراسم الافتتاح وانطلاق فعاليات المعرض مساء اليوم الخميس حتى يوم 16 من الشهر الجارى بمشاركة 37 دار نشر، منها قطاعات وزارة الثقافة وعدد من دور النشر الخاصة.



وعقب الافتتاح سيقوم المحافظ ومرافقوه بتفقد قصر ثقافة دمنهور ومركز الإبداع الفني ودار الأوبرا بدمنهور، كمراكز ومنارات لنشر الثقافة والوعي بربوع المحافظة.



شارك في الحضور المهندس عبد الرحمن الشهاوي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد البسيوني، مدير مديرية الثقافة، ولفيف من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية.