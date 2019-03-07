ميريام فارس تظهر بإطلالة مثيرة في جلسة تصوير.. صور

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورًا من أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ميريام في الصور بإطلالة مميزة وسط حديقة منزل، مرتدية ملابس كاجول، كما كشفت عن لياقتها من خلال بعض الحركات التي ظهرت فيها كـ"الفراشة" الطائرة، ولاقت الصور إعجاب متابعيها.



يذكر أن ميريام فارس طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "قومي" باللهجة الخليجية، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني.

