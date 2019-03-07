بيرسيتش يقود إنتر أمام أينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي

أعلن لوتشانو سباليتي المدير الفني لنادي إنتر الإيطالي ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره أينتراخت فرانكفورت في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.



وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى سمير هاندانوفيتش



خط الوسط: دامبروزيو - دي فري - سكرينيير - أسامواه



خط الوسط : فيتشينو -بروزوفيتش - بوليتانو - بورخا فاليرو - بيرسيتش



خط الهجوم: لوتارو مارتينيز



وتقام المباراة في الثامنة إلا خمس دقائق على ملعب كومرزبانك أرينا معقل الفريق الألماني.