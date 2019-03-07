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رياضة

بيرسيتش يقود إنتر أمام أينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي

الخميس 07/مارس/2019 - 07:17 م
صدى البلد
القسم الرياضي
أعلن لوتشانو سباليتي المدير الفني لنادي إنتر الإيطالي ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره أينتراخت فرانكفورت في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى سمير هاندانوفيتش

خط الوسط: دامبروزيو - دي فري - سكرينيير - أسامواه

خط الوسط : فيتشينو -بروزوفيتش - بوليتانو - بورخا فاليرو - بيرسيتش

خط الهجوم: لوتارو مارتينيز

وتقام المباراة في الثامنة إلا خمس دقائق على ملعب كومرزبانك أرينا معقل الفريق الألماني.

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