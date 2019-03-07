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أخبار البلد

نقيب المحامين: التعليم المفتوح أسوأ نظام في تاريخ مصر

الخميس 07/مارس/2019 - 07:18 م
صدى البلد
حمادة خطاب
نظمت لجنة الشباب بنقابة محامي المنوفية، اليوم الخميس، المؤتمر الأول لشباب المحامين بالمحافظة تحت عنوان "مستقبل نقابة المحامين.. أجيال تتواصل"، بإشراف خالد راشد، نقيب الفرعية، ورعاية وحضور سامح عاشور، نقيب المحامين.

وقال "عاشور" خلال المؤتمر ، إن النقابة نجحت في صد عدوان خريجي التعليم المفتوح، فالنقابة ليست في حاجة إليهم، مشددا: "هذا النظام التعليمي الأسوأ في تاريخ مصر، وألغته الدولة، واستخدمه البعض في قضايا ضد النقابة لتصفية حساباتهم الانتخابية".

وأعلن نقيب المحامين أن الدمغة الالكترونية ستطبق بجميع أنحاء مصر خلال شهرين من الآن، مما سيضاعف موارد النقابة من الدمغة، التي كانت تضيع نتيجة تزييفها وتزويرها، كما تنص تعديلات قانون المحاماة على تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى، مما يحميها من الضياع.

وشدد على أن معركة تنقية الجداول كان لها أثر معنوي أيضا، وزادت من حجم الاحترام في التعامل مع المحامين، مؤكدا ضرورة تفعيل البروتوكولات الموقعة بين النقابة، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة بواسطة النقابات الفرعية، مما ييسر عمل المحامين، ويقلل من المشكلات.

وأعرب نقيب المحامين عن سعادته بتكريم شيوخ المحامين وسط شباب المهنة، مضيفا: "الشباب يحتاجون لرؤية نماذج خدمت المهنة وأثرتها بعملهم الجاد لكي يسيروا على الدرب ذاته، فتحية لكل شيوخ المحامين ورموزهم الذين نكرمهم اليوم".

من جهته، أعلن خالد راشد، نقيب فرعية المنوفية، عن موافقة النقيب العام على بناء الدورين الرابع والخامس بمبنى النقابة، موضحا أن الدور الرابع سيشمل قاعة أفراح كبرى تسع ـ 600 شخص، بينما يتضمن الدور الخامس ناديا اجتماعيا خاصا بالمحامين فقط.

وأشاد "راشد" بمجلس النقابة العامة، بقيادة عاشور، لخوضه معركتي تنقية الجداول، ومنع قيد خريجي نظام التعليم المفتوح، مضيفا: "خاض المعركتين وغيرهما بصدور عارية، كما بدأ عملية بناء مقر جديد للنقابة يليق بقيمة المحامين".

ولفت "راشد" إلى أن جيل الشباب مظلوم، ويدفع فاتورة التعليم المترهل، وكذلك فاتورة الإرهاب، والتحول الاقتصادي الذي تعيشه مصر، متابعا: "لذلك، كان من المهم انعقاد المؤتمر الأول لشباب المحامين للاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم فيما يتعلق بعلاقة المحامي بالنقابة ومستقبل المهنة".

وتابع: "أعلم أن صوت شباب المحامين يصل دائما للنقيب العام"، مشيدا بما قدمه شيوخ المهنة بالمنوفية للمحاماة، خلال عشرات السنوات، ومنهم من هم شيوخ للمحامين بمصر كافة، كالأستاذين فوزي السخاوي وحمدي قنديل.

حضر المؤتمر كل من خالد أبو كريشة، الأمين العام، وأحمد بسيوني، وكيل النقابة، ويحيى التوني، أمين الصندوق، والأعضاء أدهم العشماوي، وحسين الجمال، وعبدالجواد أحمد، وأسامة سلمان، ومحمد الغمري، نقيب محامي جنوب الدقهلية.

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