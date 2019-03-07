ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الشباب يعود للانتصارات بفوز مهم على الفيصلي في الدوري السعودي

الخميس 07/مارس/2019 - 08:54 م
صدى البلد
أحمد هاني
فاز الشباب بهدفين لهدف على الفيصلي ويعزز موقعه في المركز الثالث بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.

وأحرز أبو بكر تراوالي هدف التقدم للشباب بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 17، وأضاف المغربي مبارك بوصوفة الهدف الثاني بعد متابعة كرة عرضية قبل ربع ساعة من النهاية.

وقلّص لويز غوستافو الفارق للفيصلي من ركلة جزاء في الدقيقة 82 بعدما سدد بنجاح في شباك الحارس فاروق بن مصطفى.

وتجمد رصيد الفيصلي عند 30 نقطة بعدما خسر للمرة الثانية على التوالي ليستمر في المركز الثامن لكنه قد يتراجع في ترتيب مع نهاية منافسات هذه الجولة.

ويتصدر الهلال الدوري برصيد 55 نقطة وبفارق 6 نقاط عن النصر قبل أن يلعب الفريقان ضد الوحدة والاتفاق على الترتيب يوم الجمعة.

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة يهاجم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي .. فيديو

المفتي: لا يجوز اختلاء الطبيب بالمرأة عند توقيع الكشف عليها

الرئيس الجزائري يوجه رسالة إلى المتظاهرين

روما يعلن إقالة مدربه دي فرانشيسكو بعد الخروج من دوري الأبطال

الريال ينهار.. راموس ينقلب على بيريز ويطلب الرحيل

شاهد.. إنقاذ أسطوري من مدافع الاتحاد السكندري لمرماه أمام الإنتاج الحربي

فاكر نفسه رشدى أباظة.. عمرو عاش الدور على مراته فـ خلعته

عبود ماهر يكتب ..جرائم طبيب الغلابة

أمنة نصير: يجوز لـ الطبيب الكشف على المرأة منفردًا بشرط .. فيديو

صفية وسعد زغلول.. قصة بنت الباشوات وابن الريف في ملحمة ثورة 19

شربوه زبادو بالبرشام.. التفاصيل الكاملة لـ مقتل سائق توك توك بشبرا الخيمة

شاهد.. لحظات مرعبة لسقوط طائرة توفي كل ركابها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

فيديو

شاهد..حشود من القرود تهاجم المواطنين وتسرق متعلقاتهم في السعودية
شاهد.. لحظة تحطم طائرة شحن في سماء ولاية تكساس الأمريكية
خطأ طبي حرمها من الكلام.. الطفلة تبكي من الألم.. والعائلة تناشد الرئيس تبنى حالتها.. صور وفيديو
لأول مرة ..زوجة حفيد مؤسس قطر تكشف الظلم الواقع عليهم من تميم ..فيديو
لـ خلاف على العقود.. عامل بريطاني غاضب يهدم منطقة سكنية شيدها بنفسه..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟