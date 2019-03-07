الشباب يعود للانتصارات بفوز مهم على الفيصلي في الدوري السعودي

فاز الشباب بهدفين لهدف على الفيصلي ويعزز موقعه في المركز الثالث بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.



وأحرز أبو بكر تراوالي هدف التقدم للشباب بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 17، وأضاف المغربي مبارك بوصوفة الهدف الثاني بعد متابعة كرة عرضية قبل ربع ساعة من النهاية.



وقلّص لويز غوستافو الفارق للفيصلي من ركلة جزاء في الدقيقة 82 بعدما سدد بنجاح في شباك الحارس فاروق بن مصطفى.



وتجمد رصيد الفيصلي عند 30 نقطة بعدما خسر للمرة الثانية على التوالي ليستمر في المركز الثامن لكنه قد يتراجع في ترتيب مع نهاية منافسات هذه الجولة.



ويتصدر الهلال الدوري برصيد 55 نقطة وبفارق 6 نقاط عن النصر قبل أن يلعب الفريقان ضد الوحدة والاتفاق على الترتيب يوم الجمعة.