حقيقة الإصابة بالسرطان من استعمال المناديل المبللة

كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، عن الاضرار الناتجة عن استعمال المناديل الورقية بأنواعها المختلفة.



وكتب الناظر على صفحته بـ "فيسبوك" قائلا: " أن المناديل جافة أو مبللة لا تسبب الإصابة بالسرطان وكل ما يقال عكس ذلك، على مواقع التواصل الاجتماعي كلام غير علمي وليس له أساس من الصحة نهائيا".



وأشار: إلى أن هناك بعض الاشخاص الذين قد تحدث لهم حساسية بالجلد في صورة التهابات موضعية عند استخدام المناديل المبللة التي تحتوي علي معطرات أو مواد مطهرة.



وتابع: "انا لا انصح باستخدام المناديل الورقية المبللة التي تحتوي على أي مواد مطهرة لأنها قد تسبب حساسية كما أنها تعطي الميكروبات مناعة ضد المضادات الحيوية وهذا شئ خطير للغاية".



