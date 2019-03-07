عاصي الحلاني يجتاز الـ 50 ألف مشاهدة بـ شو بخاف عليكي

اجتاز الفنان عاصي الحلاني حاجز الـ50 ألف مشاهدة بأحدث كيباته "شو بخاف عليكي" الذي طرحته شرك روتانا للصوتيات والمرئيات عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.



وحقق كليب "شو بخاف عليكي" لـ عاصي الحلاني، 55 ألف مشاهدة على يوتيوب، بعد يوم واحد فقط من طرح الكليب على يوتيوب.



وكان عاصي الحلاني، انتهى من تصوير كليب "شو بخاف عليكي" مع المخرج عادل سرحان، وتم تصوير مشاهده في بداية فبراير بالمكسيك.



ويحضر "عاصي" لألبومه الغنائي الذي يتعاون به مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم طوني سابا، إيهاب عبد العظيم، ومحمد عبية.