ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عاصي الحلاني يجتاز الـ 50 ألف مشاهدة بـ شو بخاف عليكي

الخميس 07/مارس/2019 - 09:06 م
صدى البلد
سعيد فراج
اجتاز الفنان عاصي الحلاني حاجز الـ50 ألف مشاهدة بأحدث كيباته "شو بخاف عليكي" الذي طرحته شرك روتانا للصوتيات والمرئيات عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحقق كليب "شو بخاف عليكي" لـ عاصي الحلاني، 55 ألف مشاهدة على يوتيوب، بعد يوم واحد فقط من طرح الكليب على يوتيوب.

وكان عاصي الحلاني، انتهى من تصوير كليب "شو بخاف عليكي" مع المخرج عادل سرحان، وتم تصوير مشاهده في بداية فبراير بالمكسيك.

ويحضر "عاصي" لألبومه الغنائي الذي يتعاون به مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم طوني سابا، إيهاب عبد العظيم، ومحمد عبية.

ترشيحاتنا

شاهد.. زوج أنغام بصحبة أولاده من زوجته الأولى

فرمان يونانى يمنع شيكابالا من الانتظام فى الزمالك

المصائب لا تأتي فرادى.. ريال مدريد يعلن غياب فاسكيز وكارفخال للإصابة

وزير البترول للرئيس: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

الدول العربية المرشحة لاستضافة كأس العالم 2022 مع قطر

الصحة : إقالة جمال شعبان مدير معهد القلب واحالته للتحقيق لتقصيره فى عمله

المتحدث العسكري: تدمير 9 فتحات نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء.. صور

فاكر نفسه رشدى أباظة.. عمرو عاش الدور على مراته فـ خلعته

كاف يحدد موعد قرعة ربع نهائى دورى الأبطال والكونفيدرالية

ناقد فني: لهذا السبب تزوج حلمي بكر من سهير رمزي.. فيديو

الكاف يسلط الضوء على مواجهة الزمالك وجورماهيا الكيني

أمنة نصير: يجوز لـ الطبيب الكشف على المرأة منفردًا بشرط .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

فيديو

شاهد..حشود من القرود تهاجم المواطنين وتسرق متعلقاتهم في السعودية
شاهد.. لحظة تحطم طائرة شحن في سماء ولاية تكساس الأمريكية
خطأ طبي حرمها من الكلام.. الطفلة تبكي من الألم.. والعائلة تناشد الرئيس تبنى حالتها.. صور وفيديو
لأول مرة ..زوجة حفيد مؤسس قطر تكشف الظلم الواقع عليهم من تميم ..فيديو
لـ خلاف على العقود.. عامل بريطاني غاضب يهدم منطقة سكنية شيدها بنفسه..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟