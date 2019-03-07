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رياضة

مران قوي لحراس الأهلي في الكونغو

الخميس 07/مارس/2019 - 09:53 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
قاد طارق سليمان، مدرب حراس المرمي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية شاقة للثنائي على لطفي ومحمد الشناوي، حارسا الفريق.

وحرص سليمان على قيادة ثنائي حراسة المرمى في تدريبات بدنية قوية مع بداية المران الأول للأهلي في الكونغو.

وقام سليمان، بعد ذلك، بتنفيذ بعض الوحدات الفنية للاعبين من خلال التدريب على الكرات العرضية والتصويب من خارج منطقة الجزاء.

كما حرص سليمان على الحديث معهما في جلسة منفردة عن طبيعة الأرضية الملعب وكيفية التعامل مع الانفرادات، والتصويب من مهاجمي فيتا كلوب.

ويستعد الاهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء السبت على ملعب الشهداء بالكونغو، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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