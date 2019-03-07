ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مانشستر سيتي VS ليفربول..تعرف على المباريات المتبقية للفريقين وفارق الأهداف

الخميس 07/مارس/2019 - 11:22 م
صدى البلد
أحمد هاني
9 جولات على نهاية الدوري الأكثر تنافسية في العالم، وصراع المنافسة على اللقب يشتعل بين الثنائي مانشستر سيتي وليفربول مع فارق نقطة واحدة بين المتصدر والوصيف.

وفقد فريق المدرب يورجن كلوب العديد من النقاط مؤخرا بعد عدة تعادلات ليسمح لسيتي وبعد 12 جولة للعودة للصدارة مجددً بعد التعثر المستمر للريدز.

وشهدت الجولة الماضية تغيرات كثيرة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وسباق الصراع على اللقب، بعد تعادل ليفربول أمام جاره إيفرتون سلبًا بدون أهداف وهبوطه للمركز الثاني فاقدًا الصدارة لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة بينهما.

وبعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة وقبل 9 مباريات على انتهاء البطولة، يتفوق مانشستر سيتي (71 نقطة) (+56 فارق الأهداف) على ليفربول (70 نقطة) (+49 فارق الأهداف).

وسجل ليفربول 64 هدفًا هذا الموسم في الدوري لكن السيتي يتفوق بـ 76 هدفا، لكن التفوق الذي قد يهدي للريدز أنه تلقى 15 هدفا متفوقًا على سكاي بلو الذي تلقى 20 هدفا.

الآية انقلبت وأصبح ليفربول هو الآن من ينتظر الهدايا من الآخرين لإسقاط مانشستر سيتي وليس العكس كما حدث في الأسابيع السابقة تحديدًا منذ الأسبوع السادس عشر من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

الفريقان يتبقى لهما مباريات كثيرة منتظرة ضمن 9 لقاءات متبقية لكلاهما من الممكن أن تغير مجرى المنافسة على اللقب، حيث يلعب ليفربول مبارتين في غاية الصعوبة أمام تشيلسي وتوتنهام على ملعب "أنفيلد"، بينما على مانشستر سيتي مواجهة توتنهام على ملعب الاتحاد ثم الخروج إلى مانشستر يونايتد في ديربي مانشستر على ملعب "أولد ترافورد".

وجاءت مباريات ليفربول المتبقية.

‏10 مارس ضد بيرنلي
‏17 مارس ضد فولهام
‏31 مارس ضد توتنهام
‏5 أبريل ضد ساوثهامتون
‏14 أبريل ضد تشيلسي
‏21 أبريل ضد كارديف
‏26 أبريل ضد هدرسفيلد
‏4 مايو ضد نيوكاسل
‏12 مايو ضد وولفرهامبتون

وجاءت ‏مباريات مانشستر سيتي المتبقية.

‏9 مارس ضد واتفورد
‏30 مارس ضد فولهام
‏6 أبريل ضد كارديف
‏14 أبريل ضد كريستال بالاس
‏20 أبريل ضد توتنهام
‏24 أبريل مانشستر يونايتد
‏28 أبريل ضد بيرنلي
‏4 مايو ضد ليستر سيتي
‏12 مايو ضد برايتون

ترشيحاتنا

شاهد.. كواليس خناقة لاعبي الإنتاج والاتحاد مع حكم المباراة في الدوري

وليد صلاح الدين مهاجمًا منتقدي عمار حمدي: تصريحاتكم تحبط اللاعبين ..فيديو

مصدر أمني: تدمير محتويات 4 طوابق فى باخرة المعادى المحترقة

نجم الإسماعيلي يدخل دائرة اهتمام الزمالك

المصائب لا تأتي فرادى.. ريال مدريد يعلن غياب فاسكيز وكارفخال للإصابة

خطأ طبي حرمها من الكلام.. الطفلة تبكي من الألم.. والعائلة تناشد الرئيس تبنى حالتها.. صور وفيديو

بعد العرض الأوروبى ..5 أسباب تمنع جروس من الرحيل عن الزمالك

ناقد فني: لهذا السبب تزوج حلمي بكر من سهير رمزي.. فيديو

شاهد.. مغرد إماراتي يدعم السياحة المصرية من وسط البلد

شاهد..حشود من القرود تهاجم المواطنين وتسرق متعلقاتهم في السعودية

هاشتاج الأهلي عملاق القارة السمراء يتصدر تويتر

تعرف على موقف أنغام من أبناء زوجها الرابع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

فيديو

فريق عمل مصر تستطيع يقدم مفاجأة لـ المخطط الاستراتيجي للجيل الخامس للهواتف
التموين تزف بشرى سارة للمواطنين خاصة بمنظومة الخبز.. فيديو
لطيفة تغني شو حلو لـ زياد برجي على الهواء.. فيديو
وليد صلاح الدين مهاجمًا منتقدي عمار حمدي: تصريحاتكم تحبط اللاعبين ..فيديو
زياد برجي يسرد تفاصيل تعرفه على زوجته المغربية من فيسبوك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟