مانشستر سيتي VS ليفربول..تعرف على المباريات المتبقية للفريقين وفارق الأهداف

9 جولات على نهاية الدوري الأكثر تنافسية في العالم، وصراع المنافسة على اللقب يشتعل بين الثنائي مانشستر سيتي وليفربول مع فارق نقطة واحدة بين المتصدر والوصيف.



وفقد فريق المدرب يورجن كلوب العديد من النقاط مؤخرا بعد عدة تعادلات ليسمح لسيتي وبعد 12 جولة للعودة للصدارة مجددً بعد التعثر المستمر للريدز.



وشهدت الجولة الماضية تغيرات كثيرة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وسباق الصراع على اللقب، بعد تعادل ليفربول أمام جاره إيفرتون سلبًا بدون أهداف وهبوطه للمركز الثاني فاقدًا الصدارة لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة بينهما.



وبعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة وقبل 9 مباريات على انتهاء البطولة، يتفوق مانشستر سيتي (71 نقطة) (+56 فارق الأهداف) على ليفربول (70 نقطة) (+49 فارق الأهداف).



وسجل ليفربول 64 هدفًا هذا الموسم في الدوري لكن السيتي يتفوق بـ 76 هدفا، لكن التفوق الذي قد يهدي للريدز أنه تلقى 15 هدفا متفوقًا على سكاي بلو الذي تلقى 20 هدفا.



الآية انقلبت وأصبح ليفربول هو الآن من ينتظر الهدايا من الآخرين لإسقاط مانشستر سيتي وليس العكس كما حدث في الأسابيع السابقة تحديدًا منذ الأسبوع السادس عشر من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج".



الفريقان يتبقى لهما مباريات كثيرة منتظرة ضمن 9 لقاءات متبقية لكلاهما من الممكن أن تغير مجرى المنافسة على اللقب، حيث يلعب ليفربول مبارتين في غاية الصعوبة أمام تشيلسي وتوتنهام على ملعب "أنفيلد"، بينما على مانشستر سيتي مواجهة توتنهام على ملعب الاتحاد ثم الخروج إلى مانشستر يونايتد في ديربي مانشستر على ملعب "أولد ترافورد".



وجاءت مباريات ليفربول المتبقية.



‏10 مارس ضد بيرنلي

‏17 مارس ضد فولهام

‏31 مارس ضد توتنهام

‏5 أبريل ضد ساوثهامتون

‏14 أبريل ضد تشيلسي

‏21 أبريل ضد كارديف

‏26 أبريل ضد هدرسفيلد

‏4 مايو ضد نيوكاسل

‏12 مايو ضد وولفرهامبتون



وجاءت ‏مباريات مانشستر سيتي المتبقية.



‏9 مارس ضد واتفورد

‏30 مارس ضد فولهام

‏6 أبريل ضد كارديف

‏14 أبريل ضد كريستال بالاس

‏20 أبريل ضد توتنهام

‏24 أبريل مانشستر يونايتد

‏28 أبريل ضد بيرنلي

‏4 مايو ضد ليستر سيتي

‏12 مايو ضد برايتون