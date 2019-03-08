تامر بدوي ناعيا ابنة عمرو بركات: ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة

نعى تامر بدوي، محلل الكره العالمية، إبنة عمرو بركات لاعب سموحة المُعار من صفوف النادي الأهلي، التي وافتها المنية أمس الخميس، بإحدى مستشفيات الإسكندرية.



وكتب بدوى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ‏‏البقاء لله في وفاة إبنة عمرو بركات لاعب سموحة ، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر اهلها ان شاء الله".



كانت ابنة عمرو بركات تم حجزها فى إحدى الحضانات بعد ولادتها مبكرًا وعانت من بعض الأمراض ثم توفاها الله.



وانتقل عمرو بركات صانع ألعاب الأهلي إلى فريق سموحة لمدة موسم ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.