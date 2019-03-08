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أخبار العالم

جنرال أمريكي: الإرهاب يهدد السلام الهندي الباكستاني واستقرار أفغانستان

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:04 م
صدى البلد
أ ش أ
قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل إن المنظمات الإرهابية الموجودة في أفغانستان تشن هجمات داخل باكستان، كما تواصل تهديد الاستقرار الأفغاني، وتعمل على تصعيد حدة التوترات بين باكستان والهند.

وأضاف فوتيل- في إحاطة قدمها إلى لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم/ الجمعة/- أن الولايات المتحدة كانت تأمل أن تقوم كل العناصر الفاعلة الإقليمية بالتوقف عن انتهاج السلوك الذي يقوض الاستقرار الإقليمي، وأن تلعب دورًا بناء في إحلال السلام في أفغانستان وجنوب آسيا بأكملها.

وأوضح الجنرال الأمريكي، حسبما نقلت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، أن الهجمات التي تشنها المنظمات المتطرفة عبر الحدود عملت على تذكية حالة عدم الاستقرار، كما أججت التوترات على طول الحدود الباكستانية- الأفغانية.

وأشاد فوتيل بجهود باكستان في إحلال السلام الإقليمي . وقال إن إسلام آباد اتخذت خطوات إيجابية لمساعدة المبعوث الأمريكي الخاص لدى أفغانستان زلماي خليل زاد، في دعم المصالحة الأفغانية من خلال تسهيل المحادثات مع حركة (طالبان).

وأوضح أنه إذا لعبت باكستان دورًا إيجابيًا في تسوية الصراع في أفغانستان، ستكون لدى واشنطن فرصة ودافع لمساعدتها على القيام بذلك الدور، إذ أن إحلال السلام في المنطقة يعد أحد أهم الأولويات المشتركة للولايات المتحدة وباكستان.

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