نورا الباز تحقق نجاحا كبيرا بأغنية عادي وبراحتك لـ محمد الشرنوبى

حققت الشاعرة المتميزة نورا الباز، زوجة الفنان مدحت صالح، نجاحا كبيرا بعد تعاونها مع المطرب الشاب محمد الشرنوبى في أغنية "عادى وبراحتك" ألحان تامر على وتوزيع يحيى يوسف ماستر محمد صقر صولو كمان محمد مدحت وجيتار مصطفى أصلان باص جيتار أحمد رجب وتقول كلمات الأغنية:



عادي وبراحتك واديني ببعدي فرحتك .. مادام في

البعد مصلحتك هقولك ايه ؟

ماشي ولا همك و اديني بقيت اخر همك ..

حبيبي قوللي طب شكلك معيط ليه ؟

مانت كتير اوي تعبان و شكلك حتى مش بتنام ..

مادام مش قد اي كلام بتقوله ليه ؟

ماتفكرش فيك فرحان .. لا بالعكس انا زعلان ..

برضه حبيبي مهمًا كان .. مفرحش فيك

راضي و مكمل لو ان الحزن فيك علم ..

وقلبك شكله متألم بعيد عني

ماضي و قفلته و قلبك مني ريحته ..

لكن الشوق جابك

عندي هنا في حضني