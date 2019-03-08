محافظ الدقهلية في احتفالية تكريم الأمهات: المرأة تصنع المستقبل

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عقب صلاة الجمعة احتفالية تكريم خمسة أمهات مثاليات تم اختيارهن عن مركز بني عبيد و2 من أمهات الشهداء و5 من الأطفال الأيتام.



وقدم شاروبيم التهنئة للمواطنين بمناسبة حلول شهر رجب قائلا أهنئكم ببداية شهر رجب وهو من الشهور المباركة، واهنئكم ونحن على أعتاب شهر رمضان وامنياتي ان يجعل الله كل أيامكم مباركة وطيبة.



وأضاف شاروبيم اننا افتتحنا اليوم مسجذا جديدا يعد بيتا للفكر الإسلامي الوسطي الجميل ومركزا للاشعاع ضد التطرف والإرهاب الذي نرفضه جميعا.



وقال محافظ الدقهلية ان هذا الشهر هو شهر المرأة واليوم هو اليوم العالمي للمرأة وعلى بعد عدة ايام سوف نحتفل بعيد الأم التي تصنع المستقبل لكل أبناء الوطن وهي شريك اساسي في كل مجالات الحياة وهي المدرسة التي نتخرج منها جميعًا وهي التي تعلمنا كيف نمضي في الحياة على أسس ومبادئ الأخلاق الكريمة.



ومنح محافظ الدقهلية الأمهات شهادات تقدير وهدايا عينية كما قام بتكريم الأطفال بمنحهم مساعدات مالية بالإضافة إلى العديد من الهدايا.