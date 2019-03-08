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رياضة

شبيبة الساورة: نخشى الظلم التحكيمي أمام سيمبا التنزاني غدا

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:42 م
فريق شبيبة الساورة
فريق شبيبة الساورة الجزائري
يسري غازي
أكد محمد زرواطي المتحدث الرسمي لفريق شبيبة الساورة الجزائري فى تصريحات إذاعية اليوم الجمعة أنه يخشى تعرض فريقه إلى الظلم التحكيمي فى مباراة سيمبا التنزاني غدا السبت فى دورى أبطال إفريقيا.

يستضيف نادي شبيبة الساورة الجزائري، غدا السبت، سيمبا التنزاني، على ملعب 20 أغسطس ببشار، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

قال زرواطي فى تصريحات إذاعية : أخشى من تأثير التحكيم فقط مثلما حدث معنا في لقاء الأهلي حيث تم إلغاء هدف صحيح سجله لاعب شبيبة الساورة يحيى الشريف.

يذكر أن شبيبة الساورة الجزائري يحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف الوصيف سيمبا بـ 6 نقاط والمتصدر الأهلي بـ 7 نقاط.

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