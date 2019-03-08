لاسارتي يقود لاعبي الأهلي في مران اليوم استعدادًا لفيتا كلوب

قاد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين في تقسيمة قوية مع نهاية المران الجماعي.



وشارك في التقسيمة جميع اللاعبين عدا هشام محمد الذي اكتفى بأداء جلسة في الجيم بسبب آلام الركبة.



واطمأن لاسارتي على جميع لاعبي الفريق في التقسيمة التي استوقفها أكثر من مرة لتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية.



ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة من مساء غدٍ، السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.