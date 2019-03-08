الإسماعيلي يودع.. والتونسي يعود للمنافسة.. والقسنطينى يتصدر بدوري أبطال أفريقيا..فيديو

حقق فريق الافريقي التونسي فوزا مهما علي منافسه النادي الرياضي القسنطينى بهدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الشهيد حملاوي فى الجولة الـ5 من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .



وجاء هدف الافريقي فى الدقيقة 45 عن طريق باسيرو كومباوري عقب عرضية من زميله وتسقط من يد حارس مرمي فريق القسنطيني فيسددها على الفور لتسكن الشباك .



وأهدر النادي الرياضي القسنطيني ركلة جزاء فى الدقيقة 58 عن طريق ديلان بهمبولا ليحرم فريقه من هدف التعادل .



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الافريقي التونسي الى النقطة السابعة في المركز الثالث ، بينما تجمد رصيد النادي الرياضي القسنطيني فى المركز الاول برصيد 10 نقاط .



وودع نادي الاسماعيلي البطولة الافريقية عقب التعادل مع مازيمبي بهدف لكل منهما فى دور المجموعات .



وتضم المجموعة الثالثة ، النادي الرياضي القسنطينى ، مازيمبي ، النادي الافريقي ، والإسماعيلي .



- النادي الرياضي القسنطينى 10 نقاط .

- مازيمبي 8 نقاط .

- النادي الافريقي 7 نقاط .

- الإسماعيلي نقطيتين .