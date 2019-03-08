بسمة بوسيل تغني ناسيني ليه لـ زوجها تامر حسني.. فيديو









شاركت بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على "انستجرام".ظهر في المقطع كليب تامر الجديد «ناسيني ليه»، ولكن بصوتها هي، وذلك بعد فترة من انقطاعها عن الغناء لاعتزالها.وعلقت بسمة بوسيل على الفيديو قائلة: «من احلى الاغاني اللي حبيتها في حياتي»، وأشارت إلى زوجها تامر في التعليق ووجهت له رسالة قالت فيها: «عشان متسيبش المايك شغال و تمشي .. غنيتها انا».وحقق كليب "ناسيني ليه" لـ تامر حسني، ، 22 مليونا و392 ألف مشاهدة خلال 20 يومًا فقط، ليواصل تواجده ضمن المراكز الأولى في قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب (تريند).«ناسيني ليه» من ضمن أغاني ألبوم تامر حسني الجديد «عيش بشوقك»، وهي من كلمات: تامر حسين، ألحان: تامر علي، توزيع موسيقي: وسام عبد المنعم، مكساج: هاني محروس، ماستر: أمير محروس، والكليب فكرة: تامر حسني، واخراج: سعيد الماروق.