بعد الأويجور.. الصين تشن حملة اعتقالات ضد أقلية مسلمة جديدة

قالت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، أمس الجمعة، إن الصين بدأت في شن حملة اعتقالات موسعة ضد أقليات مسلمة غير أقلية "الأويجور"، بما فيها مجموعات داخل حدود كازاخستان في إطار الحملات التي تشنها الصين على الأقليات العرقية والدينية في البلاد.



وأضافت الصحيفة أنه يوجد حوالي مليون مسلم في مركز اعتقال بإقليم شينجيانج أغلبهم يعتقد أنهم من "الأويجور"، حيث يخضعون لبرامج إعادة تعليم يُزعم أنها تهدف إلى مكافحة التطرف.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن موجات من الكازاخيين هربوا في الستينيات من الصين لأن الحزب الشيوعي سعى إلى استئصال تقاليدهم ومعتقداتهم وطريقة عيشهم، لكن الكثيرين منهم عادوا إلى الصين.



وتسيطر بكين منذ 1949 على إقليم "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن أقلية "الأويجور" المسلمة، وتطلق عليه اسم شينجيانج أي "الحدود الجديدة".



و"الأويجور" مسلمون تعود أصولهم إلى الشعوب التركية "التركستان"، ويعدون أنفسهم أقرب عرقيًا وثقافيًا لأمم آسيا الوسطى، ويشكلون نحو 45% من سكان إقليم شينجيانج، في حين تبلغ نسبة الصينيين من عرقية الهان نحو 40%