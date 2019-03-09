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فن

لقاء الخميسي تتألق بالأسود في أحدث صورة

السبت 09/مارس/2019 - 01:54 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
محمد بدران
شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لقاء باطلالة مميزة حيث ارتدت فستانًا أسود، والذي يعتبر ملك الألوان، مما نال إعجاب متابعيها الشديد بالإطلالة.

على جانب آخر يعرض للفنانة لقاء الخميسي، مسلسل "أبواب الشك" على قناة الحياة، من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة لقاء الخميسي وخالد سليم ونبيل عيسى وأحمد صلاح حسني وعائشة بن أحمد وجيهان خليل وميار الغيطي.

لقاء الخميسي تتألق بالأسود في أحدث صورة

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