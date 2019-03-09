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فن

دينا الحلو تتألق بفستان أخضر في أحدث إطلالاتها

السبت 09/مارس/2019 - 03:55 ص
دينا الحلو
دينا الحلو
محمد بدران
نشرت الفنانة الشابة دينا الحلو، خطيبة نجم الزمالك محمد عنتر، صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع الصور "انستجرام"

وظهرت دينا، بإطلالة مميزة، بفستان باللون الاخضر وتركت شعرها منسدلًا، وتزينت بمكياج هادئ، نال إعجاب جمهورها وانهالت عليها التعليقات.

واحتفل محمد عنتر لاعب فريق الكرة الأول بالزمالك، مؤخرًا، بخطبته على دينا الحلو، في حضور عدد من لاعبي الفارس الأبيض.

وانضم للزمالك قادما من فريق الأسيوطي سبورت، بعد صراع شرس من النادي الأهلي لخطف اللاعب.
دينا الحلو تتألق بفستان أخضر في أحدث إطلالاتها

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