بايرن ميونخ يسعى لتضييق الخناق على دورتموند أمام فولفسبورج.. اليوم

يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره فولفسبورج اليوم، السبت، في تمام الرابعة والنصف مساءً، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.





ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الألماني، برصيد 54 نقطة، خلف بوروسيا دورتموند الذي يحتل الصدارة بفارق الأهداف فقط، بينما يحتل فولفسبورج المركز السابع برصيد 39 نقطة.





ويسعى الفريق البافاري في مواجهة اليوم، لخطف النقاط الثلاث من فولفسبورج، لخطف الصدارة وتضييق الخناق على دورتموند الذي يستضيف شتوتجارت اليوم للحفاظ على صدارته.



