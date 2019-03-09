ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بايرن ميونخ يسعى لتضييق الخناق على دورتموند أمام فولفسبورج.. اليوم

السبت 09/مارس/2019 - 09:39 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره فولفسبورج اليوم، السبت، في تمام الرابعة والنصف مساءً، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الألماني، برصيد 54 نقطة، خلف بوروسيا دورتموند الذي يحتل الصدارة بفارق الأهداف فقط، بينما يحتل فولفسبورج المركز السابع برصيد 39 نقطة.

ويسعى الفريق البافاري في مواجهة اليوم، لخطف النقاط الثلاث من فولفسبورج، لخطف الصدارة وتضييق الخناق على دورتموند الذي يستضيف شتوتجارت اليوم للحفاظ على صدارته.

وخاض العملاق الألماني 24 مباراة حتى الآن في البوندسليجا، وتمكن من تحقيق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 3 مباريات بينما خسر 4 مباريات.

ترشيحاتنا

عملية جراحية تحول ملكة جمال إلى مسخ مرعب

محامي مارادونا: لديه 3 أطفال في كوبا بجانب أبنائه الخمسة

لجنة الفتوى توضح حكم الصيام في شهر رجب

ماذا قال خبراء الأمن السيبراني عن التحول الرقمي في مصر؟

وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم واحد من عيد ميلادها

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم ..فيديو

أم عديمة الرحمة حاولت بيع أطفالها.. وكمين عبقري من الشرطة لاعتقالها

سعر مواد البناء اليوم السبت 9 مارس 2019

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 9 مارس 2019

من جني القطن للدكتوراه.. قصة كفاح جسدتها آمنة بنت بني سويف.. صور

لتأخير الشيب.. تناولي هذه الأطعمة

تعرف على الطريقة الصحيحة لتوجيه الميت داخل القبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من جني القطن للدكتوراه.. قصة كفاح جسدتها آمنة بنت بني سويف.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

فيديو

فيديوجراف| وزيرة ألمانية تعمل في جمع القمامة
سيولة مرورية بالطريق الدائري في تلك المناطق.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم ..فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟