لجنة المسابقات تتمسك بإقامة مباراة الزمالك والمقاولون فى موعدها

علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن لجنة المسابقات فى الجبلاية برئاسة المهندس عامر حسين تتمسك بإقامة مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى موعدها بالدورى الممتاز.



ويلتقي الفارس الابيض ذئاب الجبل يوم الخميس القادم بعدما تم تأجيلها لمدة ٢٤ ساعة.



أفاد المصدر ذاته أن عامر حسين لا يرغب فى إرباك جدول الدورى الممتاز وسبق له الإعلان عن التعديلات الجديدة وإرسالها إلى كافة الأندية.



لفت إلى أن الزمالك طلب تأجيل اللقاء بداعي سفره إلى الجزائر لمواجهة نصر حسين داي فى الكونفيدرالية بعد مباراة المقاولون بثلاث ايام خشية تعرض لاعبي الأبيض الإرهاق والإصابات.



شدد على أن استجابة لجنة المسابقات لطلب الزمالك سوف تؤدى إلى مزيد من التأجيلات فى المسابقة المحلية فى ظل رغبة عامر حسين فى عدم حدوث ارتباك لمواعيد جدول الدورى الممتاز لاسيما وأن الجميع فى حالة انشغال بالاستعداد لاستضافة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم فى مصر.