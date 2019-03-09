إحالة 5 أطباء بـ3 وحدات صحية بشبين القناطر للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل

أكد غريب أحمد رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، أنه تقرر إحالة 5 أطباء بـ3 وحدات صحية تابعة للوحدة المحلية لقرى "الاحراز، كفر شبين، المريج" بشبين القناطر للتحقيق لتغيبهم عن العمل.



وأضاف غريب، أن أحمد إمام مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بمجلس المدينة قام بالمرور على الوحدة المحلية بالاحراز، بكفر شبين المريج، للتأكد من انتظام العمل وتم الشطب على 5 أطباء لتغيبهم بدون إذن مما أدى إلى توقف العمل تماما فى بعض الوحدات الصحية.



وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وإحالة كل الأطباء والتمريض والصيادلة المتغيبين للتحقيق.

