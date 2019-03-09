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أخبار البلد

أمين صندوق البيطريين: المركز العلمي بالنقابة يوفر محاكاة حقيقية للحيوانات

السبت 09/مارس/2019 - 06:31 م
صدى البلد
محمد غالى
قال الدكتور محمد نبيل، أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين، ومدير المركز العلمي للأطباء البيطريين، إنه سيتم افتتاح مقر المركز العلمي، التابع للنقابة، بعد انتهاء عمليات التطوير، بالإضافة إلي مقر الاتحاد العام للأطباء البيطريين العرب، يوم الجمعة 29 مارس 2019.

وأكد أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين، ان المركز العلمى سيكون منارة للتدريب البيطرى فى مصر والوطن العربى، وتمت الاستعانة بمجموعة من النماذج التدريبية الهامة، بالتعاون مع الدكتور فوزى النادى، مشيرا إلى أنها تضمنت نماذج للتدريب على عسر الولادة مع عظام الحوض، ونماذج للتدريب على الخياطة الجراحية وذلك من خلال الاستعانة بقطع من الجلد الحقيقي كلب، وقط و حصان وجزء من الأمعاء الدقيقة للخيل.

وأضاف "نبيل"، أن المركز العلمي، به محاكاة لكلب حقيقي ، وCPR،Pulse Rate، Heart and Lung normal and Abnormal Sounds، Positioning for radiography ، ونموذج لقطة لتوضيح الأحشاء ، ونماذج للحافر وأجزاءه الداخلية: من" عظام، ومقطع طولى، مقاطع مستعرضة، حافر كامل به أبر توضح أماكن الحقن والتخدير الموضعى، ونماذج للجزء السفلى distal limb فى الخيل:عظام، ومقطع طولي + صورة (مغلفة) بالبيانات التوضيحية، وشرائح عرضية، وذلك بهدف التدريب العملي للأطباء البيطريين داخل قاعات المركز.

وأوضح أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين، أنه تم تجهيز 3 قاعات للتدريب، وتم تخصيص أخدهم للغات والكمبيوتر، مشيرا إلى أنه تم تجهيزها بشاشات تفاعلية لتسهيل الشرح وتوصيل المعلومة للأطباء البيطريين المشاركين بالتدريب.
أمين صندوق البيطريين: المركز العلمي بالنقابة يوفر محاكاة حقيقية للحيوانات
أمين صندوق البيطريين: المركز العلمي بالنقابة يوفر محاكاة حقيقية للحيوانات
أمين صندوق البيطريين: المركز العلمي بالنقابة يوفر محاكاة حقيقية للحيوانات

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