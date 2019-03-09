أردوغان يغني على المسرح مع مطرب تركي شهير.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يغني في حفل أحياه المغني التركي إبرهيم تاتليس.



وصعد أردوغان إلى المسرح بجانب مغنيه المفضل وشاركه الغناء، وأظهر المقطع المغني تاتليس وهو يقبل الوشاح الذي كان يرتديه أردوغان.



يذكر أن تاتليس من النجوم الأتراك المقربين لأردوغان، وسبق أن ذهب معه برفقة عدد من الفنانين لزيارة الجنود الأتراك في الجبهة خلال عملية غصن الزيتون.



ولاقى المقطع رواجا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي وسط سخرية المتابعين.