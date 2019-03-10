التعليم العالى تعلن 95 منحة دراسية من روسيا الاتحادية للعام الدراسي المقبل

ويتم تقديم المستندات المطلوبة للإدارة العامة للبعثات بمجمع التحرير، ويشترط فى المتقدمين أن يكون من معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية، والمعاهد، والهيئات، والمراكز البحثية، وألا يزيد سن المتقدم للدكتوراة عن 32 سنة، وأن يشغل وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها بإحدة الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين، وألا يكون قد مضى على تسجيله للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف في أول سبتمبر 2019، والحصول على 67 درجة في IBT أو 5.5 درجات في اختبار IELTS.

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة كاميليا صبحى، القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول المنح الدراسية المقدمة من جمهورية روسيا الاتحادية، طبقًا لبروتوكول التعاون بين البلدين.وأشار التقرير إلى تقديم نحو 20 منحة من جمهورية روسيا الاتحادية للحصول على الدكتوراة فى جميع التخصصات فيما عدا الفنون والموسيقى.وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح 21 مارس الجارى، حيث يقوم المتقدم للمنحة بالتسجيل على موقع RUSSIA.STUDY واختيار البرنامج التعليمى المناسب من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى: https://russia.study/ru/navigatorونوه التقرير إلى تقديم الجانب الروسى لراتب شهرى يقدر بـ 6000 روبل لطلبة الدكتوراه، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية بمقتضى بوليصة التأمين الصحي على نفقة العضو وقيمتها حوالي 200 دولار أمريكي سنويًا، وتختلف باختلاف المدينة والجامعة المقيد بها الطالب، والمنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية ومصروفات التسجيل، كما تتحمل البعثات باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الروسي "طبقًا لبروتوكول التعاون"، وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة، ولا تتحمل البعثات أي نفقات للأسرة.وفى سياق متصل أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات عن تقديم 75 منحة جمهورية روسيا الاتحادية للعام الدراسى 2019 /2020 وبدون نفقات من البعثات، موزعة على النحو التالى (30 منحة فى تخصص الطاقة والتكنولوجيا النووية، و3 منح فى تخصص علوم الأرض، و4 منح من وزارة الثقافة الروسية، و6 منح من وزارة الزراعة الروسية، و32 منحة بتخصصات مختلفة.وأشار التقرير إلى أن التقدم والتسجيل لهذه المنح قبل 25 مارس الجارى على موقع RUSSIA.STUDY واختيار البرنامج التعليمى المناسب من خلال الموقع الإلكترونى https://russia.study/ru/navigato