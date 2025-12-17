العام الأبرز في مسيرة ديمبلي.. رحلة التحول نحو القمة العالمية

تُوِّج النجم الفرنسي عثمان ديمبلي بجائزة «ذا بيست» لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ليختتم عامًا استثنائيًا في مسيرته الكروية، ويؤكد التحول الكبير الذي شهده مستواه الفني والذهني خلال الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان.

وجاء فوز ديمبلي بالجائزة بعد منافسة قوية مع نخبة من أبرز نجوم الكرة العالمية، يتقدمهم لامين يامال لاعب برشلونة، وكيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، قبل أن يحسم الدولي الفرنسي السباق بفضل أرقامه المميزة وتأثيره الحاسم في البطولات الكبرى، إلى جانب دوره القيادي داخل منظومة الفريق الباريسي.

وكان ديمبلي أحد الركائز الأساسية في موسم تاريخي لباريس سان جيرمان، تُوِّج خلاله النادي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، إلى جانب الفوز بلقب الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس السوبر الفرنسي، تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي نجح في بناء فريق متكامل أظهر أفضل نسخة من نجومه.

وعزز ديمبلي مكانته بين كبار لاعبي العالم بعدما توّج في وقت سابق من العام بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول»، ليؤكد حضوره في صدارة المشهد الكروي العالمي، ويمنح الكرة الفرنسية دفعة جديدة على الساحة الدولية.

وشكّل موسم 2024-2025 نقطة تحول حاسمة في مسيرة اللاعب، إذ تحمّل مسؤوليات هجومية أكبر عقب رحيل كيليان مبابي عن صفوف الفريق. ورغم بداية هادئة نسبيًا، فإن ديمبلي انفجر فنيًا مع مطلع عام 2025، ليصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ومنذ بداية العام، لم يتفوق على ديمبلي من حيث المساهمات التهديفية سوى هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، حيث ساهم النجم الفرنسي في 40 هدفًا، في دليل واضح على استمراريته وتأثيره الكبير. ومع احتساب جميع المسابقات، وصل رصيده إلى 53 مساهمة تهديفية بين أهداف وتمريرات حاسمة.

وعلى الصعيد القاري، بصم ديمبلي على حضور لافت في دوري أبطال أوروبا، مسجلًا 8 أهداف وصانعًا 6 أخرى، قبل أن يتألق في النهائي الذي شهد فوز باريس سان جيرمان الكاسح على إنتر ميلان بنتيجة 5-0، مؤكدًا قدرته على الحسم في أكبر المواعيد.

ويعكس تتويج عثمان ديمبلي بجائزة «ذا بيست» لعام 2025 نضجًا فنيًا وذهنيًا كبيرًا للاعب، الذي نجح في تحويل موهبته إلى أرقام وبطولات، ليكتب فصلًا جديدًا في مسيرته عنوانه الاستمرارية والقيادة وصناعة التاريخ.