سمير فرج: هزيمة الدول لم تعد بالدبابة والمدفع بل بنشر الأكاذيب والشائعات ..فيديو

قال اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة، إن ندوات التثقيف هى نوع من أنواع التدريب والتحفيز للقوات والأفراد بالقوات المسلحة.





وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "يوم الشهيد يوافق مع ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض مارس 1967".





وتابع: "بعد 2011 الإخوان كانوا يروجون شائعات وينشرون أكاذيب للوقيعة بين الشعب والشرطة والجيش".



