أوباميانج يسجل الهدف الثاني لآرسنال ويتساوى مع صلاح في سباق الهدافين .. فيديو



وأحرز أوبا الهدف في الدقيقة 69 من ضربة جزاء تحصل عليها لاكازيت، ليسددها على يسار الإسباني ديفيد دي خيا معلنًا عن الهدف الثاني لفريقه ويجعل النتيجة هدفين مقابل لا شيء لصالح فريقه.



ورفع أوباميانج رصيده من الأهداف للهدف رقم 17 ، متساويًا مع محمد صلاح وهاري كين، وفي الصدارة سيرجيو اجويرو 18 هدفا.

أضاف الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الهدف الثاني لفريقه آرسنال في شباك فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي تقام بينهما الآن في قمة الجولة الثلاثين.