تعرف على مفاجأة إيناس الدغيدي وإلهام شاهين في عيد ميلاد يسرا.. فيديو

احتفلت الفنانة يسرا بعيد ميلادها بحضور زوجها ومجموعة من أصدقائها المقربين منهم المخرجة إيناس الدغيدي والإعلامية بوسي شلبي وإلهام شاهين وتامر حبيب ومنة شلبي.وقد نشرت الاعلامية بوسى شلبى مقطع فيديو من الاحتفال الذى اقيم اليوم حيث فاجؤها بالاحتفال واحضروا تورتة على هيئة قلب وكتبوا عليها "القلب الكبير يسرا".من ناحية أخرى تستعد يسرا لتصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "بيت العيلة" خلال أيام قليلة بعد انتهاء الجهة المنتجة من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في المسلسل ومن المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.