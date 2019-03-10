ملخص وأهداف مباراة الزمالك وجورماهيا ..فيديو

حقق فريق الزمالك، فوزا مستحقا على جورماهيا برباعية نظيفة أحرزها محمود علاء ويوسف أوباما وفرجاني ساسي وعمر السعيد فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب برج العرب في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.





وتصدر الفارس الأبيض بقيادة السويسري كريستيان جروس قمة المجموعة برصيد 8 نقاط فيما يتذيل الفريق الكينى المجموعة برصيد 6 نقاط.





فرض الأبيض أسلوب اللعب على المنافس ونجح فى الضغط على لاعبى الفريق الكينى وأهدر المغربي حميد أحداد ويوسف أوباما جملة أهداف لاحت للثنائى فى الشوط الأول ونجح محمود علاء فى فك شفرة دفاعات الفريق الضيف وسجل أولى الأهداف من رأسية قوية.





وأضاف يوسف أوباما ثانى أهداف الفريق الأبيض من أسيست عمر السعيد بسددها قذيفة صاروخية فى شباك الحارس الكينى ليؤكد تفوق الفارس الأبيض على جورماهيا بالشوط الأول.





واصل الزمالك تفوقه فى الشوط الثانى ونجح التونسي فرجانى ساسي من مهارة فردية في مراوغة مدافع وحارس مرمى الفريق الكينى ويسكن الكرة فى الشباك وبعدها بدقيقة ينجح عمر السعيد من تسجيل الهدف الرابع من متابعة جيدة لإحدى الكرات داخل منطقة الجزاء.







