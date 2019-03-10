تعليق مجدي عبدالغني على قرار تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون.. فيديو

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن قرار تأجيل مباراة المقاولون والزمالك لم يتم إصداره حتى الآن، لكن يتم دراسته من قبل المسئولين في الفترة الحالية.



وأضاف عبد الغني خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي هاني حتحوت على برنامج " الماتش" المذاع على فضائية صدى البلد، أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وهاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، هما المسئولين عن قرار تأجيل المباراة.



وأشار عبد الغني إلى أن قرار تأجيل المباراة من خوضها في وقتها سيتم اتخاذه بناء على الجهات الأمنية هي التي ستحسم موعد إقامة المباراة، ولكن اتحاد الكرة متعاون مع جميع الأندية كما اعتاد على ذلك.