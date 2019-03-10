الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان تعلن عن القائمة السوداء ‏للمنظمات المتعاملة مع الإخوان

رصدت الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان وهي أول آلية عربية لمراقبة أداء منظمات حقوق الإنسان، من واقع متابعتها لعمل بعض المنظمات الحقوقية الدولية أن هناك بعض المخالفات الجسيمة التى شابت عمل عدد من المنظمات الحقوقية وتتعارض مع قواعد العمل الحقوقى وهي ان العمل الحقوقي غير هادف للربح ونشطاؤه لا ينحازون لأي طرف أو طائفة أو سياسة.
كما تؤكد أوراق الأمم المتحدة أن مبدأ استقلالية عمل منظمات المجتمع المدني أحد أهم المحاور الرئيسية باتجاه الإيفاء بدور تلك المنظمات وذلك بصدد قدرتها ووظيفتها الرامية إلى تعزيز الفضاء الديمقراطي والحريات واحترام حقوق الإنسان والتأثير بالتشريعات والقوانين لمناصرة مصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تهميشًا وفقرًا في المجتمع.
ولا يخفى على أحد تأثر الحركة الحقوقية بالصراع السياسي بين إمارة قطر ودول الرباعى العربى مصر والسعودية والامارات والبحرين، وللأسف وصل ذلك الصراع الى استخدام الادوات الحقوقية فى المحافل الدولية وتبادل التشوية والمعلومات المغلوطة عن حالة حقوق الإنسان فى المنطقة العربية، والتى تتألم شعوبها من الحرب ضد الارهاب والانتهاكات للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء من قبل الحكومات أو المجموعات الدينية المسلحة أو المصنفة إرهابيا على نطاق دولى كجماعة الإخوان المسلمين.
وقد طبقت الحركة المكونة من عدة منظمات عربية معيار الاستقلالية والمهنية فيما تطرحه تلك المنظمات محل الرصد حتى يكون حكمها مبنى على اساس حقوقى عالمى ، وتحليل مضمون البيانات الصادرة عنهم وأنشطتهم بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان خلال الدورات السابقة، وكانت النتيجة أن المنظمات التالى اسمائها سجلت مخالفات لمعيار الاستقلالية والمهنية والنزاهة ومعايير منحها الصفة الاستشارية بإصرارها على تقديم غطاء حقوقى لتيارات متطرفة مثل جماعة الإخوان المسلمين وميليشيا الحوثي واصدار تقارير مرسلة تفتقد لمنهجية البحث حول اوضاع حقوق الانسان في مصر والسعودية والبحرين والامارات.
كما لعبت دورا سياسيا بالتركيز على انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في دول المقاطعة الاربعة مصر السعودية البحرين الإمارات لصالح قطر المتهمة بتمويل الإرهاب والتدخل في سيادة الدول العربية والتى تأوى إرهابيين على أراضيها.
ولذلك وجدت الحركة العربية أنه من المحتم عليها تحذير المجتمعات العربية والاليات الدولية من تلك المنظمات بإصدارها قائمة سوداء بأسماء تلك المنظمات حتى يتم الانتباه لحركتها فى المحافل الحقوقية الدولية ولدى الراى العام العربى والدولى، كما ستتبع ذلك البيان بيانات عن المنظمات التى تسيس عمل منظمات حقوق الانسان، وكذلك بعض المنظمات التى مارست العمل السياسي فى الدورة 40 لأعمال المجلس الدولى لحقوق الانسان، وذلك حماية لنزاهة ومصداقية عمل منظمات حقوق الإنسان فى العالم.
القائمة السوداء
1-مؤسسة الكرامة ( تمول من امارة قطر وأسسها عبد الرحمن النعيمى المدرج على قوائم الإرهاب العالمى وتعمل فى جنيف)
2- كوميتى فور جيستس (وهى منظمة سويسرية يديرها الاخوانى احمد مفرح )
3-المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومقره نيويورك
4- "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" بلندن
5- منظمة "ليبرتي" بلندن
6-منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية
7- المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان
8-الائتلاف العالمي للحقوق والحريات" ومقراته في جنيف وباريس وواشنطن ولندن
9-منظمة المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية
10-المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
11-مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
12-المفوضية المصرية للحقوق والحريات
13-مركز عدالة للحقوق والحريات
14-مركز بلادي للحقوق والحريات
15-مبادرة الحرية
16-المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية-نضال
17-الشهاب لحقوق الانسان
18-هيومن رايتس مونيتور
كما تؤكد أوراق الأمم المتحدة أن مبدأ استقلالية عمل منظمات المجتمع المدني أحد أهم المحاور الرئيسية باتجاه الإيفاء بدور تلك المنظمات وذلك بصدد قدرتها ووظيفتها الرامية إلى تعزيز الفضاء الديمقراطي والحريات واحترام حقوق الإنسان والتأثير بالتشريعات والقوانين لمناصرة مصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تهميشًا وفقرًا في المجتمع.
ولا يخفى على أحد تأثر الحركة الحقوقية بالصراع السياسي بين إمارة قطر ودول الرباعى العربى مصر والسعودية والامارات والبحرين، وللأسف وصل ذلك الصراع الى استخدام الادوات الحقوقية فى المحافل الدولية وتبادل التشوية والمعلومات المغلوطة عن حالة حقوق الإنسان فى المنطقة العربية، والتى تتألم شعوبها من الحرب ضد الارهاب والانتهاكات للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء من قبل الحكومات أو المجموعات الدينية المسلحة أو المصنفة إرهابيا على نطاق دولى كجماعة الإخوان المسلمين.
وقد طبقت الحركة المكونة من عدة منظمات عربية معيار الاستقلالية والمهنية فيما تطرحه تلك المنظمات محل الرصد حتى يكون حكمها مبنى على اساس حقوقى عالمى ، وتحليل مضمون البيانات الصادرة عنهم وأنشطتهم بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان خلال الدورات السابقة، وكانت النتيجة أن المنظمات التالى اسمائها سجلت مخالفات لمعيار الاستقلالية والمهنية والنزاهة ومعايير منحها الصفة الاستشارية بإصرارها على تقديم غطاء حقوقى لتيارات متطرفة مثل جماعة الإخوان المسلمين وميليشيا الحوثي واصدار تقارير مرسلة تفتقد لمنهجية البحث حول اوضاع حقوق الانسان في مصر والسعودية والبحرين والامارات.
كما لعبت دورا سياسيا بالتركيز على انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في دول المقاطعة الاربعة مصر السعودية البحرين الإمارات لصالح قطر المتهمة بتمويل الإرهاب والتدخل في سيادة الدول العربية والتى تأوى إرهابيين على أراضيها.
ولذلك وجدت الحركة العربية أنه من المحتم عليها تحذير المجتمعات العربية والاليات الدولية من تلك المنظمات بإصدارها قائمة سوداء بأسماء تلك المنظمات حتى يتم الانتباه لحركتها فى المحافل الحقوقية الدولية ولدى الراى العام العربى والدولى، كما ستتبع ذلك البيان بيانات عن المنظمات التى تسيس عمل منظمات حقوق الانسان، وكذلك بعض المنظمات التى مارست العمل السياسي فى الدورة 40 لأعمال المجلس الدولى لحقوق الانسان، وذلك حماية لنزاهة ومصداقية عمل منظمات حقوق الإنسان فى العالم.
كما تطالب الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان السلطات السويسرية بمراجعة أنشطة المنظمات الموجودة فى سويسرا ومصادر تمويلها ومراقبة أوجه إنفاقها.
كما تطالب الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان السلطات السويسرية بمراجعة أنشطة المنظمات الموجودة فى سويسرا ومصادر تمويلها ومراقبة أوجه إنفاقها.
القائمة السوداء
1-مؤسسة الكرامة ( تمول من امارة قطر وأسسها عبد الرحمن النعيمى المدرج على قوائم الإرهاب العالمى وتعمل فى جنيف)
2- كوميتى فور جيستس (وهى منظمة سويسرية يديرها الاخوانى احمد مفرح )
3-المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومقره نيويورك
4- "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" بلندن
5- منظمة "ليبرتي" بلندن
6-منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية
7- المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان
8-الائتلاف العالمي للحقوق والحريات" ومقراته في جنيف وباريس وواشنطن ولندن
9-منظمة المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية
10-المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
11-مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
12-المفوضية المصرية للحقوق والحريات
13-مركز عدالة للحقوق والحريات
14-مركز بلادي للحقوق والحريات
15-مبادرة الحرية
16-المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية-نضال
17-الشهاب لحقوق الانسان
18-هيومن رايتس مونيتور