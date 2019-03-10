الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان تعلن عن القائمة السوداء ‏للمنظمات المتعاملة مع الإخوان



كما تؤكد أوراق الأمم المتحدة أن مبدأ استقلالية عمل منظمات ‏المجتمع المدني أحد أهم المحاور الرئيسية باتجاه الإيفاء بدور تلك ‏المنظمات وذلك بصدد قدرتها ووظيفتها الرامية إلى تعزيز الفضاء ‏الديمقراطي والحريات واحترام حقوق الإنسان والتأثير بالتشريعات ‏والقوانين لمناصرة مصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تهميشًا وفقرًا في ‏المجتمع.‏



ولا يخفى على أحد تأثر الحركة الحقوقية بالصراع السياسي بين إمارة ‏قطر ودول الرباعى العربى مصر والسعودية والامارات والبحرين، ‏وللأسف وصل ذلك الصراع الى استخدام الادوات الحقوقية فى المحافل ‏الدولية وتبادل التشوية والمعلومات المغلوطة عن حالة حقوق الإنسان فى ‏المنطقة العربية، والتى تتألم شعوبها من الحرب ضد الارهاب والانتهاكات ‏للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء من قبل الحكومات أو ‏المجموعات الدينية المسلحة أو المصنفة إرهابيا على نطاق دولى كجماعة ‏الإخوان المسلمين. ‏



وقد طبقت الحركة المكونة من عدة منظمات عربية معيار الاستقلالية ‏والمهنية فيما تطرحه تلك المنظمات محل الرصد حتى يكون حكمها مبنى ‏على اساس حقوقى عالمى ، وتحليل مضمون البيانات الصادرة ‏عنهم ‏وأنشطتهم بالمجلس الدولى ‏لحقوق الإنسان خلال الدورات السابقة، ‏وكانت النتيجة أن المنظمات التالى اسمائها سجلت مخالفات لمعيار ‏الاستقلالية والمهنية والنزاهة ومعايير منحها الصفة الاستشارية ‏بإصرارها على تقديم غطاء حقوقى لتيارات متطرفة مثل جماعة الإخوان ‏المسلمين وميليشيا الحوثي واصدار تقارير مرسلة تفتقد لمنهجية البحث ‏حول اوضاع حقوق الانسان في مصر والسعودية والبحرين والامارات.‏



كما لعبت دورا سياسيا بالتركيز على انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في دول ‏المقاطعة الاربعة مصر السعودية البحرين الإمارات لصالح قطر المتهمة ‏بتمويل الإرهاب والتدخل في سيادة الدول العربية والتى تأوى إرهابيين ‏على أراضيها.‏



ولذلك وجدت الحركة العربية أنه من المحتم عليها تحذير المجتمعات ‏العربية والاليات الدولية من تلك المنظمات بإصدارها قائمة سوداء بأسماء ‏تلك المنظمات حتى يتم الانتباه لحركتها فى المحافل الحقوقية الدولية ولدى ‏الراى العام العربى والدولى، كما ستتبع ذلك البيان بيانات عن المنظمات ‏التى تسيس عمل منظمات حقوق الانسان، وكذلك بعض ‏المنظمات ‏التى ‏مارست العمل السياسي فى الدورة 40 ‏لأعمال المجلس الدولى لحقوق ‏الانسان، وذلك حماية لنزاهة ومصداقية عمل منظمات حقوق الإنسان فى ‏العالم.

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كما تطالب الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان السلطات ‏السويسرية بمراجعة أنشطة المنظمات الموجودة فى سويسرا ومصادر ‏تمويلها ومراقبة أوجه إنفاقها.‏



القائمة السوداء ‏

‏1-‏مؤسسة الكرامة ( تمول من امارة قطر وأسسها عبد الرحمن ‏النعيمى المدرج على قوائم الإرهاب العالمى وتعمل فى جنيف)‏

‏2-‏‏ كوميتى فور جيستس (وهى منظمة سويسرية يديرها الاخوانى احمد ‏مفرح ) ‏

‏3-‏المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومقره نيويورك

‏4-‏‏ "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" بلندن

‏5-‏‏ منظمة "ليبرتي" بلندن ‏

‏6-‏منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية

‏7-‏‏ المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان‎ ‎

‏8-‏الائتلاف العالمي للحقوق والحريات" ومقراته في جنيف وباريس ‏وواشنطن ولندن

‏9-‏منظمة المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية ‏

‏10-‏المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

‏11-‏مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

‏12-‏المفوضية المصرية للحقوق والحريات

‏13-‏مركز عدالة للحقوق والحريات

‏14-‏مركز بلادي للحقوق والحريات

‏15-‏مبادرة الحرية

‏16-‏المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية-نضال

‏17-‏الشهاب لحقوق الانسان

‏18-‏هيومن رايتس مونيتور

رصدت الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان وهي أول آلية ‏عربية لمراقبة أداء منظمات حقوق الإنسان، من واقع متابعتها لعمل ‏بعض المنظمات الحقوقية الدولية أن هناك بعض المخالفات الجسيمة التى ‏شابت عمل عدد من المنظمات الحقوقية وتتعارض مع قواعد العمل ‏الحقوقى وهي ان العمل الحقوقي غير هادف للربح ونشطاؤه لا ينحازون ‏لأي طرف أو طائفة أو سياسة.‏