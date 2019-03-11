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أخبار العالم

كارلوس غصن يسعى لحضور اجتماع مجلس إدارة نيسان

الإثنين 11/مارس/2019 - 03:19 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت صحيفة يوميوري اليوم الاثنين، بأن رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن يسعى إلى الحصول على إذن من محكمة طوكيو الجزئية لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تقرر المحكمة اليوم الإثنين ما إذا كانت ستعطيها الإذن.

وقال تلفزيون طوكيو يوم الأحد، إن شركات رينو ونيسان موتور وميتسوبيشي موتورز تخطط لعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارتها لبحث قضايا مرتبطة بتحالفها في خطوة نحو دمج العمليات.

والأربعاء الماضي، قالت محكمة يابانية، إن رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، دفع كفالة قدرها مليار ين ياباني (8.9 مليون دولار)، مما يمهد الطريق للإفراج عنه من مركز الاعتقال المحتجز به في طوكيو منذ أكثر من 100 يوم.

واعتقل غصن في 19 نوفمبر الماضي، بتهم ارتكاب مخالفات مالية. وينفي الرئيس السابق لشركة نيسان ارتكاب أي مخالفة.

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