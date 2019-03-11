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فن

صورة جديدة لميريام فارس برفقة نجلها جايدن على الثلج

الإثنين 11/مارس/2019 - 03:56 ص
صدى البلد
سمر سعد
تقضي حاليا الفنانة ميريام فارس إجازة قصيرة برفقة زوجها ونجلها جايدن.

ونشرت ميريام فارس، على صفحتها على انستجرام صورة لها برفقة نجلها جايدن وظهر وهو فى سن الرابعة من عمر وظهر الاثنان وهما يلعبان بالثلج .

وما زالت ميريام فارس ترفض ظهور وجه ابنها وقامت بتصويره من ظهره فقط.

يذكر أن ميريام فارس طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "قومي" باللهجة الخليجية، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني.
صورة جديدة لميريام فارس برفقة نجلها جايدن على الثلج

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