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توك شو

وزير المالية ضيف نشأت الديهي الليلة

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:05 ص
صدى البلد
قسم التوك شو
يكشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، للإعلامى لنشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" عبر شاشة TeN، مساء الاثنين، ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة، ويجيب عن سؤال متى يشعر المواطن بعوائد الإصلاح الاقتصادي ومستقبل الاقتصاد المصري.

ويوجه الوزير في الحوار، رسائل للمستثمر ويكشف الخطة التي كانت موضوعة لإسقاط مصر اقتصاديًا.

ويذاع برنامج بالورقة والقلم على فضائية ten في السادسة مساء.

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