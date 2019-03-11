جامعة حلوان تنظم ندوة حول تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.. غدا

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ندوة غدا بعنوان: "تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا".



ويحاضر في هذه الندوة الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة، وشيماء نعيم مدير عام سياسات التخطيط بالمجلس القومي للمرأة.



وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أهمية الدور الفعال الذي تقوم به مثل هذه الندوات في نشر الوعي المجتمعي بدور المرأة في المجتمع، موضحا أن الهدف الأساسي لهذه الندوة هو تثقيف الطلاب نحو تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.



ونوه إلى أن الندوة تتضمن الحديث عن الخطة الإستراتيجية للمجلس القومي للمرأة.