ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

من إندونيسيا إلى إثيوبيا.. كوارث «البوينج» لا تتوقف

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:38 ص
البوينج
البوينج
عبدالله قدري
أعاد حادث تحطم طائرة إثيوبية أمس من طراز بوينج 737 ماكس، إلى الأذهان حوادث طائرات البوينج في أنحاء متفرقة من العالم.

والطائرة التي تسببت في مصرع 157 من ركابها بينهم 6 مصريين، دخلت الاستخدام التجاري في عام 2017، وتحطمت بعد دقائق فقط من إقلاعها.

وفي أكتوبر الماضي، تحطمت طائرة إندونيسية من نفس الطراز تابعة لشركة "لاين إير" بعد إقلاعها من جاكرتا، ما تسبب في مقتل 189 شخصًا كانوا على متنها.

ولم تكن هذه أول حوادث طائرات البوينج في إثويبيا، فقد كانت آخر كارثة كبرى تعرضت لها طائرة ركاب إثيوبية إلى عام 2010 عندما انفجرت طائرة «بوينج 737-800» عقب إقلاعها من لبنان ما أسفر عن مقتل 83 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم.

وفي تركيا، تعرضت أمس طائرة من طراز بوينج777، إلى اضطرابات جوية عنيفة. أثناء رحلتها من إسطنبول إلى نيويورك، ما تسبب في إصابة 30 من ركاب الطائرة.

تعليق الطيران 

وبعد كارثة الطائرة الإثيوبية، طلبت الهيئة المنظمة للطيران في الصين، من شركات الطيران المحلية تعليق العمليات التجارية لكل الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس 8 بحلول الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك بعد يوم واحد من تحطم طائرة الخطوط الإثيوبية.

كما أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الاثنين، إيقاف أسطول طائرات بوينج من طراز (737 ماكس) عن الطيران.

وتشير إحصاءات معنية بالطيران نشرت عام 2016، بأن نصيب طائرات البوينج "737" من مجموع الكوارث الجوية يصل إلى 181 حادثا ووصل عدد ضحاياها 4000 شخص.

ترشيحاتنا

الوزراء: ضخ استثمارات في قطاع النقل بـ 56 مليار جنيه..فيديو

شاهد.. ريا أبي راشد تتألق بإطلالة سوداء جذابة

علي جمعة يحذر من إكمال الصلاة عند الشعور بالنعاس لهذا السبب

بالأسماء.. السماح لـ44 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع سحب المصرية

ماذا حدث لرجلين لحظة تحطم حوض سمك عملاق بأحد الكافيهات؟.. فيديو

وزارة الصحة في تونس تكشف أسباب وفاة 11 رضيع بمستشفي حكومي

خطيب جينفير لوبيز يزين سريرها بالورود ..صور

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أحمد رمزي من الإسكندرية إلى الزمالك وعلاقة البلياردو بدخوله عالم الفن..صور

القوات المسلحة: مقتل 46 إرهابيا وتفجير 204 عبوات ناسفة بشمال سيناء .. صور

مستشار المفتي يتحدث عن سحر ربط الأزواج والتفريق بينهم.. فيديو

انتحار مصري شنقا في الكويت

الداخلية تقف فى صف المواطنين.. قوافل ومنافذ للفقراء ومحاربة مافيا السلع ومأموريات لمساعدة المسنين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. فساتين يسرا لا تخلو من الأناقة

خطيب جينفير لوبيز يزين سريرها بالورود ..صور

القوات المسلحة: مقتل 46 إرهابيا وتفجير 204 عبوات ناسفة بشمال سيناء .. صور

الداخلية تقف فى صف المواطنين.. قوافل ومنافذ للفقراء ومحاربة مافيا السلع ومأموريات لمساعدة المسنين

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أحمد رمزي من الإسكندرية إلى الزمالك وعلاقة البلياردو بدخوله عالم الفن..صور

فيديو

شاهد.. وعود قطر قبل كأس العالم 2022.. حبر على ورق
رئيس إذاعة البرنامج العام: تدربت سنة كاملة قبل أن أقول هنا القاهرة..فيديو
الوزراء: ضخ استثمارات في قطاع النقل بـ 56 مليار جنيه..فيديو
شاهد.. مجلس الوزراء يستعرض إنجازات الحكومة خلال الستة أشهر الماضية
الثقافة: قريبا افتتاح 4 مسارح بعد تطويرها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟