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محافظات

افتتاح فعاليات المعرض الفني للحرف التراثية ببيت التلي بأسيوط

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:18 م
صدى البلد
إيهاب عمر
افتتح المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط يرافقه المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة فعاليات المعرض الفني للحرف التراثية ببيت التلي للفنان سعد زغلول بمدينة أسيوط وذلك نيابة عن الوزير المحافظ،ورافقهما خلال الافتتاح الفنان التشكيلي سعد زغلول والكاتب الصحفي جمال أسعد.

وعقب الافتتاح تفقد نائب المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض الذى يتكون من 4 طوابق ويشمل قسم الفنون التشكيلية وقسم معروض ومشغولات التلي اليدوية والمطرزة بخيوط الذهب والفضة وبعض أعمال النحت والمشغولات اليدوية الخشبية والمعدنية والتي تجسد مراحل زمنية مختلفة.

وأشاد نائب المحافظ بمتحف الفنان سعد زغلول الكائن بشارع بيت التلي والذي يعد أول متحف لفنان من أبناء أسيوط يحتوى بعض الحرف والمشغولات التراثية ويعتبر مركز تدريبي على صناعة التلي للسيدات والفتيات فضلًا عن عرض لأهم أعمال الفنان التشكيلي سعد زغلول معلنًا دعم الوزير المحافظ للمعرض الفني وللحرف التراثية بالمحافظة والتي تعبر عن واقع وتراث المحافظة من المشغولات اليدوية التي تميز المحافظة.

ووجه الفنان سعد زغلول الشكر لمحافظ أسيوط والقيادات التنفيذية بالمحافظة لدعمه الحركة الثقافية والفنية بالمحافظة مشيرًا إلى أن الأعمال الفنية المعروضة بالمتحف كانت موجودة قبل ذلك وتم نقلها للمتحف الجديد ببيت التلي والذى يضم مقتنياته الخاصة من لوحات الفن التشكيلي بجانب المقتنيات الخاصة من الفن المصري الحديث المهداه إليه من من معظم فناني مصر.

جدير بالذكر أن متحف بيت التلى تم تأسيسه عام 1994 كأول مركز لحماية التراث في أسيوط والحفاظ علي هذا الفن الشعبي وتم إفتتاحه عام 2015 ويتضمن المتحف لوحات الفن التشكيلي للفنان سعد زغلول والذي يضيف بعدًا إنسانيًا علي عالمه الفني بإشراق الفنان الفطري النساج ابن أسيوط في ابداعه الفني في صناعة التلي الذي يعد حرفة فنية ونوع من التطريز بخيوط الذهب والفضة أو ما شابههما من معادن.

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