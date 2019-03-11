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بالصور.. تأدية الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل

الإثنين 11/مارس/2019 - 02:48 م
الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير - وزير النقل
محمد عبد المنعم
ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري صور تأدية الفريق كامل الوزير، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيرًا للنقل.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع ببذل أقصى الجهد لتطوير منظومة السكة الحديد بشكل شامل بالنظر لأهمية ذلك القطاع وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

كما شدد الرئيس على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير معايير الأمان والسلامة بالسكة الحديد والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، فضلًا عن مواصلة تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوى الجمهورية والالتزام في هذا الإطار بالخطط والبرامج الزمنية المحددة.
بالصور.. تأدية الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل
بالصور.. تأدية الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل
بالصور.. تأدية الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل

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