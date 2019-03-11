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أخبار العالم

يوم الحظ .. 120 ثانية تنقذ مسافرا من الموت في حادث الطائرة الإثيوبية

الإثنين 11/مارس/2019 - 06:24 م
حادث تحطم الطائرة
حادث تحطم الطائرة الاثيوبية
رحيم يسري
نجا مسافر يوناني من الموت في حادث الطائرة الإثيوبية، وذلك بسبب تأخره لمدة دقيقتين فقط عن الرحلة التي تحطمت صباح الأحد عقب إقلاعها من مطار أديس أبابا.

وقال أنطونيوس مافروبولوس إنه تأخر عن موعد إقلاع الرحلة حوالي دقيقتين، ما تسبب في عدم لحاقه بالطائرة التي تحطمت، وفقا لشبكة "يورو نيوز".

وأضاف مافروبولوس: "رأيت المسافرين الآخرين يركبون الطائرة وكنت غاضبا جدا بعد منعي من السفر على هذه الرحلة بسبب التأخير.. لكن الحادث الذي أصاب الطائرة جعلني أقول أن هذا التأخير كان من أكثر لحظات الحظ في حياتي".

وكتب مافروبولوس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا بعنوان "يوم حظي" متضمنا صورة لتذكرته "كنت غاضبا لأنه لم يساعدني أحد للوصول إلى البوابة في الوقت المناسب".

كانت طائرة بوينج 737-800 تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية تحطمت الأحد بالقرب من مدينة دبرزيت مباشرة بعد إقلاعها من مطار أديس أبابا نحو العاصمة الكينية نيروبي وكان على متنها 149 وطاقم مؤلف من ثمانية أفراد، لم ينج أحد منهم.

وكشف جبرماريام الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الاثيوبية خلال مؤتمر صحفي أن جنسية ضحايا حادث تحطم الطائرة الإثيوبية من أكثر من 30 دولة، بينهم 32 كينيا و18 كنديا و9 إثيوبيين و8 إيطاليين و8 صينيين، و8 أميركيين، و7 بريطانيين، و7 فرنسيين و6 مصريين و5 هولنديين و4 هنود و4 مسافرين من سلوفاكيا.

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