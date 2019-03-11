وادي دجلة يتعادل مع طلائع الجيش.. ويواصل الهروب من مراكز الهبوط

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة مع ضيفه طلائع الجيش بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 26 من الدوري الممتاز.



ولم تشهد المباراة كثيرا من الفرص الخطيرة لكن تم إلغاء هدف لوادي دجلة بعد عرضية أرسلها محمد هلال وحولها خالد رضا برأسية في الشباك لكن الحكم جهاد جريشة قال إن الكرة ذهبت لركلة ركنية قبل أن تُرسل العرضية.



وبتلك النتيجة واصل وادي دجلة مهمته للهروب من الهبوط بنجاح إذ ارتفع رصيده إلى 27 نقطة يحتل بهم المركز الـ13 في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن أقرب مراكز الهبوط، أما طلائع الجيش فوصل رصيده إلى 28 نقطة يحتل بهم المركز العاشر.