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هذا ما يحدث اذا تناولت ملعقة من الكمون لمدة ثلاثة أشهر

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:08 م
فوائد تناول الكمون
فوائد تناول الكمون يوميا
ريهام قدري
هناك العديد من المكونات الطبيعية التي تحافظ علي الصحة ،و يقول المعالج بالطب البديل محسن النادي ان الكمون من هذه المكونات المفيدة والتي نضعها بالطعام دون ان نعلم فائدتها.

وقدم النادي فوائد لن تتوقعها عند تناول ملعقة كبيرة من الكمون بانتظام لمدة ثلاثة أشهر وهي :

- نزول الوزن.
- يخفض الكولستيرول.
- يعدل السكر.
- يخفف القولون العصبي.
- يقلل القلق.
- يقوي الذاكرة.
- يعالج الم المعدة المستمر.
- يعالج الامساك المزمن .
- يعالج الأنيميا .
- يحميك من السرطان .
- يخلصك من البلغم .
- يعالج الأرق .

طريقة تحضير شاي الكمون :

المكونـــــــــات :
1- 1 معلقة كبيرة من بذور الكمون .
2- 250 ملء ماء .

الطريقــــــــــة :
3- نجهز وعاء متوسط الحجم و نضف معلقة صغيرة من بذور الكمون .
4- نسخن الوعاء علي نار هادئة لمدة 5 ثواني تقريبًا .
5- نصفي 250 مل من الماء في الوعاء و ترك الماء حتي يغلي .
6- بعد أن يغلي ،نترك لمدة 5 دقائق فقط .
7- نصب شاي الكمون في فنجان التقديم و التمتع بتناوله دافئ .
8- يمكنك إضافة القليل من الليمون الى الشاي بالكمون

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