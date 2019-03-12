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أخبار العالم

روسيا: انسحاب أمريكا من معاهدة الصواريخ يهدد أمن العالم

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:13 ص
السفير أكد أن عواقب
السفير أكد أن عواقب الانسحاب الأمريكي ستكون فادحة
أحمد قاسم
أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الثلاثاء، أن انسحاب واشنطن من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، قد يهدد الأمن العالمي، فضلًا عن العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وقال أنطونوف في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية: ""أوكد أننا قمنا بكل ما يمكن للحفاظ على المعاهدة لأهميتها، وأهميتها أيضا للاستقرار في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم، وأعتقد أن عواقب تدميرها يمكن أن تكون فادحة".

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في البداية لأنها تتوافق مع مصالحها، وأعلنت بصراحة أنها تحتاج لمثل هذا الاتفاق مع الصين".

واستطرد السفير الروسي أن واشنطن اخترعت ذريعة خيالية، عنوانها صواريخ روسية "9 أم 729" للخروج من المعاهدة.

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