ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مقالات

هل يفعلها الرئيس

محمود دياب

محمود دياب

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:36 ص
في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها غالبية الشعب المصري من الاسرة البسيطة ومحدودي الدخل حيث هم اكثر الفئات التي عانت وتحملت الاجراءات الاقتصادية القاسية بكل صبر وأنين مكتوم في الصدور وذلك في سبيل بناء مصر الحديثة بعد الخراب والدمار الذي ألم بمصر خلال وعقب أحداث يناير المرير وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم علي الابواب أتمني من الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يسر هذه الفئات الكريمة بأن يقرر إعطاء قرض حسن بدون فوائد لكل موظف في الدولة في حدود الفي جنيه وتقسط علي سنة حتي يستطيع رب الاسرة مواجهة متطلبات ومستلزمات هذا الشهر الكريم من ملبس ومأكل ومشرب.

وأتمني ايضا من الرئيس ان يصدر توجيهاته للشركات والمؤسسات من القطاع الخاص بأن تمنح موظيفها وعمالها هذا القرض الحسن تمشيا مع القطاع العام والحكومي والقيام بدورها الاجتماعي تجاه ابناء شعب مصر غير العاملين بالحكومة وايضا ان تقوم البنوك بإقراض نفس القرض الحسن وبدون فوائد لمن يطلبه من المواطنين الذين لايعملون سواء في القطاع العام او الخاص وبإجراءات ميسرة وذلك مشاركة انسانية ومجتمعية من هذه البنوك لرفع العبء عن كاهل الشعب المصري. 

وهذه القروض الحسنة لها مردوداتها الايجابية الكثيرة حيث ستخفف العبء علي المواطن المصري خلال الشهر الكريم الذي تكثر احتياجاته الاساسية كما ستزيد من استقرار معيشة الاسر المصرية وتعطي املا في نفوس المصريين بأن هناك من يشعر بصرخاتهم من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وقلة الدخل كما ان هذه القروض سوف تعمل علي كسر حالة الكساد والركود بالأسواق وزيادة عمليات الشراء مما يزيد من حركة المصانع في الانتاج تعود بالنفع علي النشاط الاقتصادي للدولة ... فهل يفعلها الرئيس ويبث البهجة في نفوس المصريين.

ترشيحاتنا

الأزهر يحذر من فعل شائع بين الأزواج يزيد المشاكل بدلا من حلها

عاش هنا.. يوثق رحلة بطرس غالي كأول عربي قبطي يشغل منصب أمين عام الأمم المتحدة

التموين: استثناء واردات الفول والعدس والأرز من الغطاء النقدي للاستيراد

بيومي فؤاد يبكي.. دفنت ولدتي ولم أحضر عزاءها.. فيديو

حكاية بلدة عُثِرَ بها على أعظم البرديات العربية في العالم.. صور

علي جمعة يكشف عن شخص لا تقبل أعماله 40 ليلة لهذا السبب

شاهد.. آخر فيديو صوِّر داخل الطائرة الإثيوبية المنكوبة

واشنطن تحذر برلين من التعاون مع هواوي الصينية

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

تعرف على طريقة شحن عداد الكهرباء من الموبايل

هبوط اضطراري لطائرة سعودية بسبب فقدان طفل

حبس جزار قتل سائقا في إمبابة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر. صور وفيديو

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

وزير الإسكان السعودي يفتتح (وافي).. وإقبال كبير على كليوباترا العقارية.. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة بطرس غالي كأول عربي قبطي يشغل منصب أمين عام الأمم المتحدة

سمر أصغر مأذونة في مصر.. بنت أسوان تعقد قران 50 عروسة خلال عام.. صور

فيديو

شاهد.. فيلم تسجيلي عن الحضارة المصرية والأزهر في افتتاح المقر الإقليمي لشمال إفريقيا
دبلوماسي: اجتماع الدول المشاطئة للبحر الأحمر يحمى حرية الملاحة.. فيديو
خبير: اجتماع الدول المشاطئة للبحر الأحمر آلية لمواجهة الأخطار ..فيديو
تفاصيل جديدة عن الضحايا المصريين في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. فيديو
وسيم السيسي: النصف الأول من القرن الـ 20 الفترة الذهبية لمصر الحديثة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟