ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الهجرة: انتهاء المرحلة الأولى من مبادرات التنمية المحلية في مصر

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:06 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة
سعيد العربي
أطلقت وزارة الهجرة، عددًا من المبادرات مع المنظمة الدولية للهجرة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار حرص السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على تنفيذ رؤية القيادة السياسية وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور صابر سليمان، مساعد الوزيرة لشئون التطوير المؤسسي والمصريين بالخارج، أن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني إنما يأتي لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، والاستفادة من خبرات هذه المؤسسات لتحقيق الاستفادة القصوى لأبنائنا بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

وتابع سليمان أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "مبادرات التنمية المحلية في مصر من خلال دعم المصريين في الخارج (ILDEA)" بمحافظة أسيوط مركز أبنوب، والتي امتدت لفترة 20 شهرًا تم التعاون من خلالها مع عدد من الجهات الفاعلة والمعنية بأنشطة وبرامج المشروع المختلفة وبمشاركة المنظمة الدولية للهجرة، وعدد من جمعيات المجتمع المدني المعتمدة، وهو أحد مشروعات التعاون المصري الإيطالي والتي تم تمويلها من خلال وحدة التعاون الإيطالي.

وأضاف سليمان أنه تم خلال فترة تنفيذ المشروع، تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية، وكذا عقد ورشة عمل لتبادل الخبرات مع الجانب المكسيكي والمنظمة الدولية للهجرة لعدد من المسئولين الحكومين في أكثر من 26 وزارة وجهة معنية بالهجرة، في إطار إعداد الوزارة للسياسة الوطنية لحوكمة الهجرة، وكذلك عقد جلسات عمل لوضع رؤية كافة الوزارات في مقترح السياسة الوطنية لحوكمة الهجرة.

هذا وثمّن مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، جهود المصريين بالخارج وتعاونهم المخلص والبناء لصالح الوطن، مؤكدًا على أن هناك جنودًا خارج مصر يعملون على رفعة هذا الوطن وعلو شأنه في كل المحافل.

من جانبه، أشار محمد شكري، مدير عام شئون المنظمات الدولية بوزارة الهجرة، إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة لإشراك المصريين بالخارج في التنمية من خلال أفكارهم ومواردهم واحتياجاتهم، لتنفيذ خمسة مشروعات للتنمية المحلية بمحافظة أسيوط بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنظمات المجتماع المدني بالمحافظة؛ كونها إحدى أكبر المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

وأضاف شكري أن هذه المشروعات نجحت في توفير ما يزيد على 450 فرصة عمل مباشرة خلال فترة تنفيذ تلك المشروعات، واستفاد عدة أسر منها بطريقة مباشرة أوغير مباشرة من خلال برامج التوعية الموجهة في عدد من الموضوعات البيئية والصحية، والحد من الهجرة غير النظامية والتعريف بفرص ريادة الأعمال والبدائل الإيجابية التي توفرها الدولة؛ حيث تم تنفيذ 30 برنامجًا من برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية بمشاركة نحو 1500 من الأسر والشباب والقُصّر بصورة مباشرة.

وتابع شكري أن ورشة عمل عُقدت بمشاركة عدد من المتخصصين بمجالات التنمية من المصريين بالخارج (بميلانو– إيطاليا)؛ بهدف إطلاعهم على المشروع وبحث طرق مساهماتهم المختلفة في دعم مثل تلك المشروعات وخاصة في المحافظات المستهدفة، وما تبعه لزيارة عدد من المغتربين المصريين لأنشطة المشروع بمحافظة أسيوط وغيرها بهدف زيارة أماكن التنفيذ، وتحفيزهم على المشاركة بالمراحل القادمة وبالمشروعات المشابهة مستقبليًا.

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وتناشد المواطنين عدم تخفيف الملابس.. فيديو

بعد علاقة غير شرعية.. مصري يحاول خطف فلبينية بالكويت ويقتل رضيعها

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

حكاية بلدة عُثِرَ بها على أعظم البرديات العربية في العالم.. صور

عمرو أديب يحذر من اختفاء 10 مهن خلال عام 2040.. فيديو

شيخ الأزهر: الرئيس السيسي يدعم استضافة مصر لاتحاد جامعات شمال أفريقيا

تعرف على أسعار حفل محمد رمضان

شاهد.. صراخ نساء بعد انقاذهن من الموت فى المعركة الأخيرة للتنظيم بسوريا

أمين الفتوى: يجوز اعتبار شنطة رمضان من زكاة المال.. فيديو

الأزهر يحذر من فعل تقع فيه كثير من الزوجات يحرمهن من دخول الجنة

تعرف على طريقة إخفاء محادثاتك على واتس آب دون الحاجة لحذفها

بطلة مصر فى الريشة الطائرة: تعرضت للتنمر.. وتدربت شهرين قبل البطولة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسرا تتصدر مؤشر جوجل بسبب زوجها ووالدتها ..صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر. صور وفيديو

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

وزير الإسكان السعودي يفتتح (وافي).. وإقبال كبير على كليوباترا العقارية.. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة بطرس غالي كأول عربي قبطي يشغل منصب أمين عام الأمم المتحدة

فيديو

الطيب: ندعم الوافدين الأفارقة لنشر الإسلام الصحيح في بلادهم.. فيديو
شيخ الأزهر: تقديم منح تعليمية مجانية لـ 2000 طالب إفريقي..فيديو
الطيب: تدشين مقر اتحاد الجامعات الأفريقية بمصر حدث تاريخي.. فيديو
شاهد.. توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر واتحاد الجامعات الإفريقية
اتحاد الجامعات الأفريقية: التعليم العالي داخل القارة أصبح أكثر تنوعا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟