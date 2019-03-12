مايا مرسي تشارك فى توزيع جائزة الشيخة سبيكة لتمكين المرأة.. صور

شارك وفد مصر برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة ، والسفير محمد إدريس، رئيس البعثة المصرية فى نيويورك ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، فى الجلسة الافتتاحية للدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة - بنيويورك، والتى عقدت أمس، الاثنين، تحت عنوان "نظم الحماية الاجتماعية والبنى التحتية المستدامة وتمكين النساء والفتيات".



بدأت الجلسة بكلمة افتتاحية للسيدة جيرالدين بيرن ناسون، رئيسة الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، حيث عبرت عن حزنها وأسفها الشديد لحادث سقوط الطائرة الإثيوبية، وطالبت الحضور بالوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الحادث المروع.



وأكدت رئيسة الدورة فى كلمتها ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين والعمل بجدية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأشارت إلى أهمية توفير الحماية الاجتماعية للنساء، خاصة فى الناحية التعليمية والصحية والتمكين الاقتصادى.



فيما أكد السيد أنطونيو جيناريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أهمية تمكين النساء، والعمل على إرساء مبدأ تكافؤ الفرص، مشيدا بقدرات النساء على القيادة منذ العصر القديم.



فيما شهدت الجلسة مشاركات رئيسة المجلس الاقتصادى والاجتماعى، ورئيسة مجلس الأمن فى دورته الحالية (فرنسا) ورئيسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ورئيسة منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وممثلين عن المجتمع المدنى، ومن بعدهم ممثلو المجموعات بدءا بمجموعة الـ77، وألقتها وزيرة شئون المرأة الفلسطينية، والمجموعة الأوروبية وألقاها وزير العمل والعدالة الاجتماعية برومانيا ونيجيريا نيابة عن المجموعة الأفريقية، والجزائر نيابة عن المجموعة العربية.



وعلى هامش اجتماعات الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، شارك الوفد المصري برئاسة الدكتورة مايا مرسي فى حضور فعالية توزيع جائزة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم الدولية لتمكين المرأة، والذى عقدته مملكة البحرين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

