إحالة سيدة للمفتي شرعت فى قتل مسنة بقصر النيل لسرقتها

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي حسين، وأمانة سر أحمد فهمي، إحالة فتاة "بدون عمل" 21 سنة الى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي فى محاولتها قتل مسنة بقصر النيل لسرقتها.



كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار سمير حسن المحامي العام في القضية رقم 19564 / 313 لسنة 2016 جنايات قصر النيل أن المتهمة مريم س، بدون عمل، 21 سنة سرقت منقولات المبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوكة للمجني عليها مفيدة جلال بطريق الاكراه الواقع عليها والذي ترك أثر الجروح الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالاوراق بأن تسللت الي العقار الذي تسكنه المجني عليها وتحصلت منه على أداة "عصا خشبية" وقامت بالدخول الى غرفة المجني عليها فأبصرتها مسجاة على سريرها فسددت لها ضربات لشل مقاومتها والحيلولة دون استغاثتها وتمكنت بتلك الوسيلة القسرية من سرقة ما بيدها من مصوغات.



كما أضاف قرار الإحالة شروع المتهمة في قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقدت العزم على قتلها عقب أن استيقظت المجني عليها حال ارتكاب المتهمة جريمة السرقة اذ حاولت المجني عليها المقاومة أو الاستغاثة فانتوت المتهمة ازهاق روحها بأن سددت لها عدة ضربات بعموم جسدها الا أنه خاب أثر جريمتها لسبب لا دخل لارادتها فيه وهو مداركة المجني عليها بالعلاج.



وأشار قرار الإحالة الى دخول المتهمة بيتا مسكونا قاصدة ارتكاب جرائم السرقة والشروع في القتل.