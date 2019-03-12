ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إحالة سيدة للمفتي شرعت فى قتل مسنة بقصر النيل لسرقتها

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:50 م
محاكمة
محاكمة
أحمد مهدي - رامى المهدى
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي حسين، وأمانة سر أحمد فهمي، إحالة فتاة "بدون عمل" 21 سنة الى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي فى محاولتها قتل مسنة بقصر النيل لسرقتها.

كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار سمير حسن المحامي العام في القضية رقم 19564 / 313 لسنة 2016 جنايات قصر النيل أن المتهمة مريم س، بدون عمل، 21 سنة سرقت منقولات المبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوكة للمجني عليها مفيدة جلال بطريق الاكراه الواقع عليها والذي ترك أثر الجروح الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالاوراق بأن تسللت الي العقار الذي تسكنه المجني عليها وتحصلت منه على أداة "عصا خشبية" وقامت بالدخول الى غرفة المجني عليها فأبصرتها مسجاة على سريرها فسددت لها ضربات لشل مقاومتها والحيلولة دون استغاثتها وتمكنت بتلك الوسيلة القسرية من سرقة ما بيدها من مصوغات.

كما أضاف قرار الإحالة شروع المتهمة في قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقدت العزم على قتلها عقب أن استيقظت المجني عليها حال ارتكاب المتهمة جريمة السرقة اذ حاولت المجني عليها المقاومة أو الاستغاثة فانتوت المتهمة ازهاق روحها بأن سددت لها عدة ضربات بعموم جسدها الا أنه خاب أثر جريمتها لسبب لا دخل لارادتها فيه وهو مداركة المجني عليها بالعلاج.

وأشار قرار الإحالة الى دخول المتهمة بيتا مسكونا قاصدة ارتكاب جرائم السرقة والشروع في القتل.

ترشيحاتنا

مصري بالسعودية يتبرع بأداء عمرة لكل شهيد بـ حادث محطة مصر.. فيديو

جحود أب.. لبناني يحبس ابنه المعاق 20 عاما بغرفة فوق السطح

الشيخ تحول إلى «فرفور».. أمل تخلع زوجها: حلق ذقنه وأجبرني على النقاب

شاهد.. صراخ نساء بعد انقاذهن من الموت فى المعركة الأخيرة للتنظيم بسوريا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

الأرصاد : غدا..انخفاض كبير في درجات الحرارة وعواصف..فيديو

نائب رئيس وزراء الجزائر: بوتفليقة اتخذ أهم قرار منذ الاستقلال عن فرنسا

حكاية بلدة عُثِرَ بها على أعظم البرديات العربية في العالم.. صور

علي جمعة: ترك الصلاة تكاسلا كبيرة من الكبائر.. وعمدا كفر.. فيديو

الأزهر يحذر من فعل شائع بين الأزواج يزيد المشاكل بدلا من حلها

نساء وقعن فى فخ الرذيلة.. شيماء والدها أجبرها على ممارسة الجنس.. وولاء باعت جسدها لـ عجوز يبلغ 90 سنة رغم جوازها من آخر

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تايلور سويفت تكشف في حوار مع ELLE عن 10 دروس تعلمتها في الحياة.. جميع مشاكل الحياة تافهة بعد عودة السرطان لأمي.. وسأتحول لثعبان إذا لزم الأمر.. صور

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد.. صور

يسرا تتصدر مؤشر جوجل بسبب زوجها ووالدتها ..صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

فيديو

لأول مرة منذ 10 سنوات: تركيا تدخل نفق الركود الاقتصادي ..فيديو
الأرصاد تحذر من عواصف وأمطار غدا على تلك المناطق.. فيديو
ناقد فني يكشف كواليس مسلسلات رمضان 2019.. فيديو
الطيب: ندعم الوافدين الأفارقة لنشر الإسلام الصحيح في بلادهم.. فيديو
شيخ الأزهر: تقديم منح تعليمية مجانية لـ 2000 طالب إفريقي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟