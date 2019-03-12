تنمية المشروعات: مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية لإتاحة برامج تدريبية للشباب

وقعت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وأريك اوشلين القائم بأعمال مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة ممثلًا لمنظمة العمل الدولية - المقر الرئيسي بجنيف على مذكرة أتفاق بين الجهاز ومنظمة العمل الدولية وذلك بحضور جيس داتون السفير الكندى بمصر.



يأتي التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار الدور الذى يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ولتأهيل أصحاب المشروعات على إدارة مشروعاتهم بأحدث الوسائل العلمية العالمية وبهدف نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب والفتيات وتشجيعهم على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة جديدة.



يهدف الاتفاق إلى تولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر التنسيق والإشراف على حزمة برامج إبدأ وحسن مشروعك SYIB ويكون الشريك الاستراتيجي للمنظمة في مصر تبعًا للمعايير العالمية المتبعة في تأهيل الشباب على ريادة الاعمال وإقامة مشروعات صغيرة وكذلك رفع كفاءة أصحاب المشروعات القائمة في الإدارة والاستثمار والنظم المحاسبية، وذلك بعد نجاح الجهاز في تنفيذ تلك البرامج والدورات التدريبية بعد نقلها إلى مصر وتمصيرها وتدريب مجموعة من المدربين المصريين لتدريب الشباب المصري من الجنسين.



كما تهدف الدورات التدريبية إلى ضمان تطور هذه المشروعات وزيادة قدرتها على الاستمرار والمنافسة في الداخل والخارج والعمل علي تعزيز الأوضاع الاقتصادية للمشروعات الصغير بما يساهم في دفع وتنمية الاقتصاد القومي ورفع قدرات هذا القطاع في استيعاب المزيد من فرص العمل والمساهمة في مواجهة البطالة.



وقد صرحت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ان توقيع مذكرة الاتفاق مع منظمة العمل الدولية يعكس ثقة الحكومات والمنظمات الدولية في أداء الجهاز استنادًا على خبراته الواسعة في مجال المشروعات الصغيرة. كما أشادت بالدور الكبير الذي قامت به سفارة كندا في مصر لدعم وتمويل هذا التعاون بين الجهاز ومنظمة العمل الدولية.



وأوضحت نيفين جامع أن الجهاز سيقوم من خلال هذا الاتفاق بنقل الدورات التدريبية العالمية الي مصر وتأهيل وتدريب الشباب والفتيات ورفع قدراتهم من خلال برامج معتمدة ليتمكنوا من الارتقاء بمهاراتهم وتوليد الأفكار التي تصلح كمشروعات صغيرة وتقييمها وتدريبهم على إقامة وإدارة تلك المشروعات. كما سيقوم أيضا بمتابعة المتدربين دوريًا ومعاونة كل منهم لإقامة مشروعه والإرشاد بالنواحي الإجرائية والقانونية والمعاونة في تطبيق خطة العمل والتأكد من صلاحيتها. وعلى جانب آخر سيتم عقد ندوات ولقـــاءات توعيـــة وتعــريــف بهذه البرامج التدريبية بالتعـــــاون مــــع شركاء التنمـيــة (وزارات – الجامعات والمعاهد والمدارس المؤسسات التعليمية –منظمات المجتمع المدني – القطاع الخاص) لنشر هذه البرامج التدريبية العالمية وإتاحتها للشباب المصري بكافة المحافظات وسيتاح لأصحاب المشروعات القائمة مجموعة متخصصة من البرامج التدريبية للنهوض بقدراتهم الإدارية وتدريبهم على إدارة مشروعاتهم بشكل علمي متخصص.



