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برلمان

عبدالعال يحيل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها للجنة التشريعية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:33 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان
فريدة محمد-ماجدة بدوى-محمود فايد
أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال في الجلسة العامة للمجلس اليوم مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون آخر مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

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